Yüz bölgesindeki kırışıklıklara dikkat

Dr. Biran Ekici, yüz bölgesinde ki kırışıklıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Medikal Estetik Hekimi Dr.Biran Ekici, “Botoks, bütün dünyada ne gibi bir amaca hizmet ettiği ve ne gibi sonuçlara ulaşıldığı öğrenildikçe, talebin arttığı, oldukça kolay, oldukça hızlı cilt kırışıklıklarını yok etmeyi amaçlamış etkili bir yöntem türüdür. Botox, botulinum isimli bakterinin salgılamış olduğu toksinin, laboratuarda işlenerek insanların tedavisi için kullanılacak hale getirilmesine botoks denir. Bunun yanında halk arasında son derece yanlış bir kanı vardır. Oda botoks ilacının yılan zehri olduğuna dair son derece yanlış bilginin insanları tedirgin etmesidir. Bilimsel olarak Botoks’un yılan zehri ile veya yılanlarla uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur. Botoks insanı zehirleyen bir ilaç değildir. Sadece her ilacın belli bir kullanım dozajı vardır ve ilacı dozajından fazla aldığınız zaman bazı yan etkiler ile karsılaşabilirsiniz. Yanlış botoks uygulaması ya da botoks ilacının miktarının yanlış ayarlanması, botoks ilacının günü geçmiş olarak uygulanması gibi durumlar botoks yaptıran kişide olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Kısaca botoks zehir değildir ve doğru kullanıldığında zehirleme ihtimali yoktur. Botoks son yıllarda adını yüz bölgesindeki kırışıklıkları yok etmek için kullanılırken duyulmuş olsa da aslında botoks tıp alanında çok uzun yıllardır felçli hastaların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Özetle botoksun kullanım alanları: Felçli hastaların tedavisinde, Alın kırışıklıklarında, Göz kenarlarındaki kazayağı denilen çizgileri yok etmekte, Kas gerginliği yüzünden oluşan migren hastalıklarının tedavisinde, Aşırı terleme sorunu olan kişilerde kullanıldığı görülmüş bir yöntemdir” dedi.

Botoksun bilimsel olarak kanıtlanmış, sağlığı tehdit edici bir yan etkisinin olmadığını ifade eden Dr. Ekici, “Sadece uygulama sonrası hafif nokta şeklinde kızarıklıklar ve şişlikler olur, onlar da zaten çok kısa sürede geçer. Botoks yaptırdığınız merkezin ve botoks yapan kişinin güvenilirliğinden ve kullandığı botoks ilacının günü geçmemiş ve çok fazla sulandırılmamış botoks ilacı olduğundan eminseniz botoks sizde yan etki göstermeyecek diyebiliriz. Ancak gebelik döneminizde, lohusalık döneminde veya bebek emzirme döneminizde botoks yapılması pek doğru bir işlev değildir. Bunun yanında sinir ve kas sistemine ait bazı hastalıklarınız varsa botoks yaptırmamanız gerekir. Bir Botoks uygulamasın yaptırırken önce bir tıp doktoruna danışmalısınız” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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