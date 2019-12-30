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Mevsimsel geçişler saçları döküyor

İHA

Dr. Emrah Çinik, mevsimsel geçişlerin saçları döktüğünü söyledi.

Mevsimsel geçişler saçları döküyor

Dr. Emrah Çinik, mevsimsel geçişlerin saçları döktüğünü söyledi.
Dr. Emrah Çinik, “Özellikle yaz mevsiminde sonbahara geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki nem ve su oranının değişimine de bağlıdır. Havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman maçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır” dedi.
Sonbaharda saç dökülmesi için sadece hava ve nemin etkili olmadığını ifade eden Dr. Çinik, “Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır. Kış başlangıcıyla beraber vücut soğuk havaya adapte olmakta ve saç dökülmesi azalmaktadır” açıklamalarında bulundu.
Özellikle sonbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmayı öneren Dr. Çinik, “Pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur” şeklinde konuştu.

ERZURUM

30 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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