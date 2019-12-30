Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar

ERZURUM'da okuma-yazma öğrenen ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, Mehmetçiğe mektup, yazıp gönderdi.

Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu İlkokulu'nun 1/D sınıfındaki 27 öğrenci, okuma yazma öğrendi. Minik öğrenciler için düzenlenen okuma yazma bayramına, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Okul Müdürü Yunus Emre Özdoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin Mehmetçiğe mektup yazdığı okuma-yazma bayramında konuşan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Mektup geleneğimizi maalesef yitirdik. Herkes mektubu uzakta sevdiği kişiye yazardı. Çocuklarımızın yok olmaya yüz tutan mektup geleneğini sürdürüp, ilk mektuplarını da bizlerin güvenliğini, ülkemizin birliğini, dirliğini sağlayan mehmetçiğe yazması gururlandırdı. Bu sınıfta eğitim-öğretim gören Yasin Meral annesi ile birlikte bize sosyal medyadan davet gönderdi. Biz de üzerimize düşen görevi yaptık ve çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olduk" dedi.

Mektup yazan öğrencilerden Yasin Meral de "İlk mektubumuzu bizlerin süper kahramanları olan asker abilerimize yazdık. Bu bayramımızı onlarla paylaşmak istedik. Çünkü onlar sayesinde güven içerisinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Tören sonunda okul görevlileri, öğrencilerin yazdıkları mektupları, Türkiye'nin dört bir yanında silah tutan Mehmetçiğe yollamak üzere postaya verdi.



ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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