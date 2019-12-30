Erzurum’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

Erzurum'da yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesini sağlamak üzere il mülki hudutları dâhilinde bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

Erzurum Valiliği’nce yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün 31 Aralık 2019 Salı günü sabahından itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlarını uygulamaya koyacaklar Emniyet Asayiş tertip ve tedbirlerini, 02 Ocak 2020 Perşembe sabahına kadar aksatmadan sürdüreceği belirtilerek, “Havalimanı, otogar, üniversite kampüsleri, kayak merkezi ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak ve vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir.

112 Acil Çağrı Merkezi, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 179 İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İl Kriz Merkezi, 153 Alo Zabıta, 110 Yangın İhbar, 185 Su ve Kanalizasyon Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza, 184 Sağlık Danışma Telefonlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat ve ihbar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir.

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından özellikle alışveriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin denetimleri tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır.

İtfaiye, Doğalgaz, Su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.

Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, gerekli tedbirler önceden planlanacaktır.

İl Afet ve Acil Durum Merkezi, Devlet Hastaneleri Acil Servisleri ve Nöbetçi Eczaneler ile Haberleşme ve Elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir.” denildi.

ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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