Emekliler konut müjdesi bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, emekliler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmayı hatırlatarak konut müjdesini bir an önce hayatiyete geçirmesini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Emeklilere konut projesi için ciddi atımların atıldığının ifade eden Dernek Başkanı Ahmet Degen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenin de kendilerine destekte bulunduğunu da vurguladı. Başkan Degen, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, emeklilere yönelik yeni konutların yapımı için Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile temaslarını hızlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı olarak yaptığımız girişimler neticesinde şehrin muhtelif yerlerinde emeklilere konut için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen bizlere arsa tahsisinde bulunmuştu. Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ayrıca Toplu konut idaresi (TOKİ) 'nin yetkilileri ile sık sık görüşmeler yaparak emekli konutlarının bir an önce temellerinin atılması için çaba sarf ediyor. Dernek yönetimi olarak bizlerle birlikte konut projesinde ciddi adımlar atan Mehmet Sekmen, baharın gelmesi ile birlikte Toplu Konut İdaresi ile birlikte ilk harcı atmak istiyor. Daha önce Emeklilere özel bir konut projesi hazırlamıştık. Bu bağlamda Ankara'da Toplu Konut idaresi yetkilileri ve Erzurum Milletvekilleri ile görüşmeler Sağladık. Başkan Mehmet Sekmenin yakın ilgisinden oldukça memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye geneli açıkladığı 100 bin konut projesindeki ödemeler emeklilerimiz için elverişli değil. zaten bizlerde üyelerimizin daha uygun şartlarda kira öder gibi ev sahibi olması için özel bir proje başlatmıştık. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet sekmen, şehrin altı bölgesinde emeklilere konut için arsa tahsisinde bulunmuştu. Erzurum'a ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile de görüşerek hem dosyamızı takdim ettik hemde bu projeden bahsettik. Sayın Bakan Kurum'da emeklilere konut projesine destek vereceğini beyan etmişti. Gelinen noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, son olarak Toplu Konut idaresi Başkanı ile yaptığı görüşmede emeklilerimiz için konutların bir an önce yapılması yönünde fikirlerini beyan etti. Başkan sekmenin Amacı Bahar ayının gelmesi ile birlikte bu konutların yapımına başlanılması. görüşmeler çok olumlu bir seyirde sürüyor. gerek emekliler derneği yönetimi olarak bizlerin ve gerekse büyükşehir belediye başkanımız Mehmet Sekmenin gayesi 2020 yılının ilk baharında konutlar için temellerin atılması. Başkan Sekmenin gerek bizlere ve gerekse emeklilerimize yönelik böylesine yoğun bir destekte bulunması umutlarımızı dahada artırıyor."dedi.

İNTİBAK YASASI VE EK ÖDEMELER İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, Genel Başkanları Kazım Ergün'ün emekliler için büyük önem arz eden intibak yasası ve ek ödeme yapılması konusunda girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Genel Başkanımız Kazım Ergün, intibak yasası ve emeklilere ek ödenek için bir mektup yazdı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdi. İnşallah Cumhurbaşkanımız en kısa sürede emeklilerimizi sevindirecek bu iki önemli konuya da gereken hassasiyeti gösterecektir" dedi.

ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:05

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.