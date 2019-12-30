ATA-AÖF’te sanal stüdyo dönemi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, etkili bir öğretim modeli oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu bağlamda stüdyosunu son teknoloji ile yenileyen ATAAÖF, yeni stüdyosunda hazırlanan video dersleri öğrencilerinin hizmetine sunuyor.

Ders videolarının daha anlaşılır, ilgi çekici ve öğretici olması için ATAAÖF’te Green Box teknolojisiyle ders videolarının çekimlerinin yapıldığı yeni bir sanal stüdyo kuruldu. Sanal stüdyoda yapılan çekimler, yeşil ekran olarak da adlandırılan fon önünde gerçekleştiriliyor. Çekimlerde kullanılan bu yeşil fon, stüdyo rejisinde bilgisayar yardımı ile ortadan kaldırılarak, yerine animasyon veya videolardan oluşan arka planlar ekleniyor. Böylece üç boyutlu bir ortam oluşturuluyor. Aynı zamanda ders materyallerine ait grafik ve animasyonlar da gerçek zamanlı olarak görüntü üzerine yansıtılabiliyor.

“Eğitimde kalite anlayışını ön planda tutuyoruz”

Örgün ve açık öğretim olmak üzere yaklaşık 460 bin öğrenciye hizmet verdiklerini ve bunu yaparken kaliteden ödün vermemek için gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan yeniliklere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Gelişen teknoloji yayıncılık sistemlerinde de birtakım değişimleri zorunlu kılıyor. Yeni medya ortamlarının özellikle mobil teknolojilerin öğrenciler tarafından yoğunlukla tercih edilmesi, video dersler için üretilen içeriklerin de bu yeni platformlara uygun olmasını gerektiriyor. Yeni yayın teknolojileri gözetilerek oluşturulan yeni stüdyoların bu ihtiyacın giderilmesi noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.”

ERZURUM 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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