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Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kendisiyle röportaj yapmak için gelen lise öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kendisiyle röportaj yapmak için gelen lise öğrencilerini makamında ağırladı.
Kültür Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kızılyar, Müdür Yardımcısı İzzet Küçük, Edebiyat Öğretmeni Halide Şenpolat, Fizik Öğretmeni Erol Gökoğlan ile Basın Danışmanı Hilal Kızılyar ve öğrenciler, Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.
Öğrencilerin hazırladıkları soruları içtenlikle cevaplayan Çomaklı; eğitim hayatı, akademisyenlik kariyeri ve Rektörlük görevi hakkında bilgiler verdi.
Atatürk Üniversitesinin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında da öğrenciler ile sohbet eden Çomaklı: “Öncelikle böyle bir etkinlik vesilesiyle siz değerli kardeşlerim ile buluşmaktan ve heyecanınıza ortak olmaktan ziyadesiyle mutluyum. Ülkemizin geleceği olan sizlere daha müreffeh bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Dijitalleşmenin ve inovasyonun öğrencilere yüklediği yeni görev ve sorumlulukların uzmanlaşmayı gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı: “Bu kapsamda, üniversitemizin yol haritasını belirlerken sizleri geleceğe daha iyi hazırlamak için çeşitli projeler geliştirdik. Özellikle dijital dünyaya ayak uydurmaya yönelik çalışmalar üzerinde özenle duruyoruz. Yapay zekâya yönelik tasarılar geliştiriyoruz. Sportif etkinliklerde yıllardır birinciliği kimseye bırakmıyoruz. Sosyal ve kültürel açıdan öğrencilerimize yönelik çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Üniversitemiz, en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor. Bu sorumlulukla çalışmaya devam ediyor, üniversitemizin dünya ile rekabet edecek seviyeye gelmesi için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen söyleşi için Kültür Koleji yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eden Rektör Çomaklı, öğrencilerin kariyer hedefleri arasında milli ve manevi değerlere bağlılık ile insani sorumlulukların en önemli kriter olması gerektiği mesajıyla konuşmasını sonlandırdı.

ERZURUM

30 Aralık 2019 Pazartesi

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