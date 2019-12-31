Köpekleri alındığı için üzülen öğrencilere başkandan sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köpekleri alındığı için üzülen öğrencilere başkandan sürpriz

DHA

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bulunan özel anaokulunun bahçesinde, öğrencilerin baktığı 2 köpek, bir mahallelinin şikayeti üzerine barınağa gönderildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sürpriz yaptı. Başkan Orhan'ın yeni yıl hediyesi olarak getirdiği köpekleri 'Fındık'ı gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bulunan özel anaokulunun bahçesinde, öğrencilerin baktığı 2 köpek, bir mahallelinin şikayeti üzerine barınağa gönderildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler için Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, sürpriz yaptı. Başkan Orhan'ın yeni yıl hediyesi olarak getirdiği köpekleri 'Fındık'ı gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Aziziye'ye bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki özel anaokulunda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için barınaktan 2 köpek alındı. Anaokulun bahçasinde bakılan 2 köpeğe 'Paşa' ve 'Fındık' isimleri verildi. Köpeklerin yanısıra okul bahçesinde kuş ve tavuk da besleyen öğrenciler, bir kişinin şikayeti üzerine büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 yıl boyunca öğrencilerin okul bahçesindeki özel barınaklarda baktığı köpeklerden rahatsız olan kişinin CİMER'e şikayeti üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Yapılan inceleme sonunda 2 köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. 
BELEDİYE BAŞKANI ORHAN DEVREYE GİRDİ
Okul bahçesinde baktıkları köpekleri götürülünce öğrencilerin üzüldüğünü öğrenen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şikayete konu olan zağar kırma cinsi köpeklerle ilgili araştırma yaptı. İki köpeğin çevreye rahatsız veremeyeceklerini belirleyen Başkan Orhan, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileriyle görüşerek hayvanların okula verilmesini istedi. Yapılan görüşmeler sonucu iki köpeğin de okula geri verilmesi kararlaştırıldı.
ORHAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI
Başkan Orhan'ın talebi üzerine merkeze ait araçla 'Fındık' ve bir köpek daha Selçuklu Mahallesi'ndeki okula gönderildi. Görevlilerce süslenen 'Fındık'ı okula getiren Belediye Başkanı Orhan, öğrencilere sürpriz yaptı. Karşılarında köpeklerini gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Çocuklar, köpeğin etrafını sarıp, oyunlar oynadı. Yanlış anlaşılma nedeniyle köpeğin okuldan uzaklaştırılıp barınağa götürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Orhan, "Öğrencilerin çok üzüldüğünü duyunca biz de ilgilenmeye karar verdik. Çocuklara bu yaşta hayvan sevgisi aşılamamız gerekir. Biz de böyle bir durumu ortadan kaldırmak istedik. Çocuklardan uzaklaştırılan köpeği geri getirmek için çalışma yaptık. Çocukların bu sevincini görmek bizi çok mutlu etti" dedi.
Barınaktan getirilen Fındık ve okul yönetiminin aldığı köpekle bahçede oyun oynayan çocuklar, daha sonra sınıflarına döndü. 

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' ...
Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu
YEREL HABERLER Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini ...
Kura sonucu kazanan öğrenciler Avrupa’ya gönderilecek
YEREL HABERLER Kura sonucu kazanan öğrenciler Avrupa’ya gönderilecek
Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı
YEREL HABERLER Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı
Başkan Yaptırmış, “Gönül Belediyeciliğini şiar edindik”
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış, “Gönül Belediyeciliğini şiar ...
İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, öğrencilerin projesine destek verdi Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar
YEREL HABERLER İlk mektuplarını Mehmetçiğe yazdılar Yakutiye ...
ATA-AÖF’te sanal stüdyo dönemi
YEREL HABERLER ATA-AÖF’te sanal stüdyo dönemi
Emekliler konut müjdesi bekliyor
YEREL HABERLER Emekliler konut müjdesi bekliyor
Erzurum’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri
Çok kullanılan mimikler cildin kırışmasına sebep oluyor
YEREL HABERLER Çok kullanılan mimikler cildin kırışmasına sebep ...
Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar
YEREL HABERLER Okuma yazmayı öğrenip, Mehmetçiğe mektup yazdılar
Ciltte oluşan lekelere dikkat
YEREL HABERLER Ciltte oluşan lekelere dikkat
Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
YEREL HABERLER Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
Bel ve göbek yağlanmalarına dikkat
YEREL HABERLER Bel ve göbek yağlanmalarına dikkat
Gülüş estetiği sosyal ilişkilerde özgüven sağlıyor
YEREL HABERLER Gülüş estetiği sosyal ilişkilerde özgüven sağlıyor
Mevsimsel geçişler saçları döküyor
YEREL HABERLER Mevsimsel geçişler saçları döküyor
Yüz bölgesindeki kırışıklıklara dikkat
YEREL HABERLER Yüz bölgesindeki kırışıklıklara dikkat
Başkan Karataş’tan geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan geçmiş olsun ziyareti
Başkan Ahmet Dölekli, eğitime desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Ahmet Dölekli, eğitime desteğini sürdürüyor
Güney Vakfı’nda “Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa” konferansı
YEREL HABERLER Güney Vakfı’nda “Sarıkamış Harekatı ve Enver Paşa” ...
Aydemir: ‘Dadaşın dimağı da gönlü de millidir’ Aydemir: ‘Erzurum bir vicdan coğrafyasıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşın dimağı da gönlü de ...
Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor
YEREL HABERLER Palandöken 2019'u dolu dolu uğurluyor
Kars'taki deprem Erzurum'da da hissedildi
YEREL HABERLER Kars'taki deprem Erzurum'da da hissedildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X