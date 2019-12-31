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Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar

DHA

TÜRK kayak tarihinin en köklü kuruluşlarından Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezona da iddialı hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.

TÜRK kayak tarihinin en köklü kuruluşlarından Erzurum Kayak Kulübü, hizmet verdiği Palandöken Kayak Merkezi'nde geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor. Geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya kazanan kulübün sporcuları, bu sezona da iddialı hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Atakan Alaftargil, "1960 yılından beri amatör ruhla, profesyonel bir eğitim vererek madalya makinesi sporcular yetiştiriyoruz" dedi.
1960'DAN BERİ HİZMET VERİYOR
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında 1960 yılından beri kayak sporuna hizmet veren Erzurum Kayak Kulübü, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Aile boyu Türk kayağına damga vurmuş isimlerden biri olan Atakan Alaftargil'in başkanlığını yaptığı Erzurum Kayak Kulübü'nün sporcuları, son iki sezondur ulusal ve uluslararası tüm yarışmalarda madalya kazandı. Özellikle alt yapıya önem verilen kulüpte sadece kış sezonunda değil yaz döneminde de verilen eğitimler sayesinde genç yetenekler Türk kayağına kazandırılıyor. Eğitim-öğretimin devam etmesi nedeniyle kayak derslerini cumartesi ve pazar günleri verdiklerini belirten Alaftargil şunları söyledi:
ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI SPORCULAR YETİŞİYOR
"Erzurum Kayak Kulübü Türkiye'nin en eski ve köklü kulüplerinden biri. Yıllardır kış olimpiyat oyunlarına en çok sporcu yetiştiren, milli takım düzeyinde en çok sporcu yetiştirip ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'de en çok madalya kazanan kulüp unvanındayız. 1960 yılından beri amatör ruhla ama profesyonel bir eğitim veren kulübüz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Temel amacımız çocuklarımıza güzel gelecekler, güzel yarınlar sunmak. Bende bu kulüpte yetiştim. 2002'de yapılan kış olimpiyatlarına katılan bir kayak kulübü sporcusuyum. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılacak yarışmalara sporcu göndermenin gayreti içerisindeyiz. Şu an 120 sporcumuz var. Bunlardan 70'i aktif lisanslı lig sporcusu. 30'a yakını altyapı. Geri kalanı ise temel eğitim düzeyindeki sporcularımız. Burada yetişen hemen hemen her sporcu madalya makinesi oluyor."
MADALYAYA DOYMUYORUZ
Sporcularının 2017-2018'de 9'u uluslararası 46 madalya, 2018-2019'da 7'si uluslararası 55 madalya kazandığını hatırlatan Atakan Alaftargil, festival yarışlarında 13 madalya, snowboard branşında da 8 madalya elde ettiklerini kaydetti. Güçlü teknik kadrosuyla yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan Erzurum Kayak Kulübü, bu yıl da madalyalar peşinde kayacak. Sporcuların hafta sonları evlerinden minibüslerle alınarak Palandöken'deki kayak kulübüne getirildiğini söyleyen Alaftargil, "Çok yetenekli sporcularımız var. Her biriyle ayrı ayrı ilgileniyoruz ama alt yapıya ayrı bir önem veriyoruz. Onları geleceğe hazırlamak için yaz kış her dönemi en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu sezonda ileri düzey kayak eğitimleri için teknik kadromuz ne gerekiyorsa yapıyor. Hafta sonları buraya gelen sporcularımız gün boyu kayak yapıyor. Öğlen yemeklerini kulüpte yedikten sonra çeşitli spor etkinliklerine katılıyor. Sömestr tatilinde bunu her gün yapacağız" diye konuştu.
Kulübün alt yapısı sporcularından İsmail Emir Kumbasar, "Burada olmaktan çok mutluyum. Cumartesi ve pazar günleri kayak öğretmenleri eşliğinde gün boyu kayak yapıyoruz. Öğlen yemeğimizi yedikten sonra masa tenisi, langırt ve satranç oynuyoruz. Benimde hedefim her arkadaşım gibi milli takıma girmek" dedi

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

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