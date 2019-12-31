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Minik kayakçılar Palandöken’de özenle eğitiliyor Geleceğin kayakçıları burada yetişiyor Minik ...

İHA

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde öğrencilere geleceğin milli takım sporcuları hedefiyle antrenörler tarafından kayak öğretiliyor. Küçük yaşlarda eğitilmeye başlanan 120 sporcuya özenle eğitim veriliyor.

Minik kayakçılar Palandöken’de özenle eğitiliyor Geleceğin kayakçıları burada yetişiyor Minik kayakseverlerin hedefi şimdiden milli takım

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde öğrencilere geleceğin milli takım sporcuları hedefiyle antrenörler tarafından kayak öğretiliyor. Küçük yaşlarda eğitilmeye başlanan 120 sporcuya özenle eğitim veriliyor.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde 1960 yılında kurulan Erzurum Kayak Kulübü tarafından profesyonel antrenörler tarafından öğrencilere kayak eğitimi veriliyor. Türkiye’de en çok kayakçı yetiştiren kulüp olan Erzurum Kayak Kulübü yetiştirdikleri 120 sporcunun gelecek yıllarda Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil etmesini hedefliyor. 65 lisanlı ve alt yapı öğrencileriyle birlikte sabahın erken saatlerinde başlayan eğitimler öğle yemeğinin ardından akşam saatlerine kadar devam ediyor.
Öte yandan, şu anda sadece hafta sonu yapılan eğitimlerin Ocak ayında verilecek olan ara tatilde her gün devam etmesi planlanıyor.
Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, kış sporlarında milli takımın başarısını hedeflediklerini ifade ederek, “Bizler 1960 yılında kurulan Türkiye’nin en köklü kayak kulübüyüz. Türkiye’de Kış Olimpiyatlarına en çok sporcu gönderen kulübüz. Kulübümüz yıllardır amatör ruhla çalıştırılıp ama profesyonel bir işletme ile yapılıyor. Türk kayağına yetiştirdiğimiz sporcuların hem ahlaklı hem de sporcu yönüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2022’de yapılacak olan Kış Olimpiyatlarına hem bay hem de bayan olmak üzere iki sporcu gönderme hedefimiz var. Şu anda bünyemizde 120 sporcumuz var. 65 lisanlı diğerleri ise alt yapı sporcularımız. Birde küçük yaşta kayağı sevdirmek istediğimiz sporcularımız var. İnşallah emeklerimizin karşılığını alıp ülkemize kış sporları adına şampiyon sporcular yetiştireceğiz” dedi.
Alaftargil, ara tatilde eğitimlerin her gün devam edeceğini belirterek, “Sömestr tatilinde 15 günlük bir sürecimiz olacak. Buraya gelen öğrencilerimize eğitim vermeye devam edeceğiz. Bu 15 günlük sürenin sonunda ise istekli ve yetenekli olan sporcularımızı bünyemize alıp sporcu ekibine takviye yapıyoruz. Yani tatilde de öğrenci arkadaşlarımızı ileriye dönük eğitmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

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