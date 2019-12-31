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Fue saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

İHA

Türkiye'nin nadir vip hasta kabul eden saç ekimi kliniği Sapphire Hair Clinic saç ekimi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Fue saç ekimi birçok avantaj sağlıyor

Türkiye’nin nadir vip hasta kabul eden saç ekimi kliniği Sapphire Hair Clinic saç ekimi hakkında önemli bilgiler paylaştı.
2004 yılından beri uygulanan FUE saç ekimi yönteminde; verici alandan saç kökleri teker teker alınarak ekime hazır hale getirilerek herhangi bir cerrahi işlem olmadan yapılıyor.
Saçın arka kısmından 0,71 mm’lik mikromotor uçlarıyla köklerin tek tek alınarak seyrek ya da açık bölgeye ekildiği belirtilen açıklamada, “Ortalama 2.5003.500 saç grefti açık alana ekilebilmektedir. Dikiş atılması gerekmez. Fue saç ekimi operasyonlarında, ekim alanına uygulanacak cm de ki kök yoğunluğunun belirlenmesi operasyonun başarısı açısından önemlidir. Kişinin konforu bakımından daha çok bu yöntemi tercih edilmektedir. FUE tekniği ameliyatsız yöntem veya verici alanda gözle görülür iz bırakmadığı için estethica tarafından da tercih edilmektedir. Lokal anestezi altında yapıldığı için ağrısız bir işlemdir. Hastanede ve ameliyathane koşullarında yapılması gereken bu işlem ortalama 5 saat sürmektedir” denildi.
FUE sonrası bir gün istirahat önerilmekte ve sonraki gün hastanın işbaşı yapabildiği ifade edilerek, “Ekilen saçlar 3. aydan itibaren çıkmakta, tamamının çıkması ortalama 9 ay sürmektedir. Günümüzde birçok saç ekimi uzmanı artık zaman tasarrufunu sağlamak amacıyla motorlu sistemi tercih etmektedir. Fue Motoru sayesinde daha sık aralıklarla greft alınabilmekte olup aynı miktarlı saha taranması karşılaştırıldığında motorla alınan sahadan daha fazla sayıda greft çıkartılabilmektedir. Fue Motorunun bir diğer üstünlüğü de çoklu kökleri yani 23 ve 4 köke sahip olan greftleri parçalama oranının daha az olması yani foliküler ünitenin bu sayede bütünlüğünü koruma başarısının daha fazla olmasıdır. Bu sebeplerle Fue Motoru sayesinde saç ekiminin daha konforlu bir operasyon haline dönüştüğü söylenebilir” diye belirtildi.
FUE Saç Ekimi Avantajları şöyle açıklandı;
"FUE yöntemi 2004 yılından beri kullanılan en son tekniktir.
Eski yönteme göre hem hasta, hem de hekim için çok daha konforlu bir operasyondur.
Teknolojik gelişmelere açık bir teknik olması dolayısıyla her geçen gün teknolojinin nimetlerinden biraz daha faydalanmaktadır.
Kullanılan motor ve uçlar sayesinde operasyon süresi FUT a göre çok daha kısadır.
Herhangi bir kesi yapılmadığı için hastanın ikna olma ve operasyon esnasında kendini rahat hissetme olasılığı çok daha yüksektir.
Köklerin ayrıştırılması için ekstra zaman harcamaya gerek yoktur.
Dikiş atılmadığından, yaklaşık 15 günü bulan pansuman süreleri yerine FUE tekniğinde sadece 3 günlük pansuman yeterlidir.
Tek bir seansta 25003000 greft (ortalama 60006500 saç teli ) nakledilebilir.
FUE, FUT tekniğinden farklı olarak iz bırakmaz.
FUE, birden fazla seans yapmaya ve fazla sayıda greft almaya müsaittir.
FUE de hastaların %85 inin açıklığı tek bir seansla kapatılır. Sadece %15 lik bir hasta grubu için ikinci seans gerekebilir.
FUE de operasyon süresi daha kısadır (ortalama 5 saat). Greftlerin ayrıştırılması için ekstra bir zamana gerek kalmaz.
FUE tekniğinde alınan temiz ve artıklarından arındırılmış köklerdir, dolayısıyla daha küçük kanallar açmak mümkündür. Bu sayede ekim sahasında iz kalmamış olur.
Hasta kafasında sargı olmadan, gündelik şapkası ile taburcu edilir.
Hasta ertesi gün ofis işlerini yapabilir duruma gelir.
İlk yıkamadan hemen sonra da (yaklaşık 36 saat sonra) hastanın işinin başına dönmesi mümkündür. Bu süre FUT tekniğinde çok daha uzundur.
Başlarda çok az hekim tarafından tercih edilen FUE yöntemi, bugün hekimler arasında da çok yaygınlaşarak daha güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir.”

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

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