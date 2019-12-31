Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı Sevinerek gittiği harekatta şehit düştü

Suriye’nin TelAbyad şehrinde teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya’nın acı haberi askeri yetkililer tarafından aile yakınlarına verilirken, baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Suriye’nin TelAbyad kentinde dün saat 15.02’de meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekâtı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya yaralandı. İlk müdahalesi Akçakale Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde oturan yakınlarına acı haber yetkililer tarafından verilirken, şehit Kaya’nın baba evine Türk bayrağı asıldı.



"Sevinerek gittiği harekatta şehit oldu"

Ailenin ikinci şehidi olduğunu belirten şehidin amcasının oğlu Taner Kaya, “Daha önce de şehidin dedesinin kardeşi Van’da şehit olmuştu. Barış Pınar Harekatı'na sevinerek gitmişti ama şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Dün yaralı olduğu haberi bize gelmişti, bugün sabah 07.00’de şehit olduğunu öğrendik. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği’ne defnedilecek.

ERZURUM 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.