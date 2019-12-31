Aydemir: ‘Arvasi, birlik ve kardeşliğin timsalidir’ Aydemir: ‘Arvasi, bir tefekkür pınarıdır’ Aydemir: ‘Mütefekkir Arvasi ufuk şahsiyet’ Aydemir: Şehide rahmet, hainlere lanet olsun

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘20’inci yüzyılın büyük dehası, Vahdet ve Tevhid imanının abidesi, Ahmed Yesevi’nin ahfadı ve Anadolu iman coğrafyasının mümtaz siması Seyyid Ahmet Arvasi Hocamızı, rahmet, şükran ve özlemle yad ediyor; onun ömrünü adadığı birlik ve kardeşlik ufkuna baş koyma ahdimizi yineliyoruz. ‘ dedi.

SEYYİD AHMET ARVASİ: UFUK ŞAHSİYET

Mukaddesata sadakatin, benliğini ilahi değerlere teslim etmiş ufuk şahsiyetlere vefa ile ortaya konabileceğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Akifimizin, ‘Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan/ Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan’ uyarı ve çağrısını bir hayat üslubu ve düşünce tarzı halinde ifade eden Seyyid Ahmet Arvasi Hocamız, ‘Kim Müslümanların derdini kendine mal etmezse, onlardan değildir’ vurgusunu hayatının kırmızı çizgisi olarak kabul etmiş bir tefekkür pınarıdır’ kaydını düştü.

HAK YOLUNA ADANMIŞLIK

Arvasi Hoca’nın İla’yı Kelimetullah yolunda nizamı alem davasını; "Uzan tâ Endülüs'ten, geç Altay'dan o yana/Sibirya hududundan inerek çık Ummân'a. " vurgusuyla aktardığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘O’nun, İslam Dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin ilk hedefi Türk Devleti ve Türk Milleti olmuştur. Kesin olarak iman etmişimdir ki, Müslüman Türk Milleti ve onun devleti güçlüyse İslam Dünyası da güçlüdür’ sözü hak yoluna adanmışlığın en bariz kayıtlarından birisidir’ dedi.

RABİA İMANI

Anma mesajında Mütefekkir Arvasi’nin "Ben, serhad boylarında Türk'ün uysal evlâdı/Lâkin yurduma düşman alçakların cellâdı/ Ben serhad çocuğuyum, vazifem nöbet benim/Tarihi tarih eden Türk'teki heybet benim. " dizelerine yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Arvasi hocamız’ın muhteşem ve beliğ şekilde takdim ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak imanı; kardeşliğimiz, birliğimiz ve dirliğimizin de teminatıdır’ ifadesine yer verdi.

ARVASİ ASIMIN NESLİ

Mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi’nin, ‘Vatan aşkı imanla gönülde sulanacak/Ve ufuktan Türkİslâm güneşi parlayacak/Kızılllar ve karalar karanlığa kaçarken/Kanı coşup, atları göğe kanat açacak/Dünya durdukça bu ruh Türk ve İslâm kalacak’ dizeleriyle Türk İslam Sentezini tarif ve tasvir ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Arvasi hocamız, mensubu olduğu ailenin yüksek asaleti içinde kaydettiği bu vurgular ve çizdiği ufukla Asım’ın neslinin de asrımızdaki rehberidir. ‘ dedi.

ARVASİ’NİN TARİHİ TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, Mütefekkir Arvasi’nin, ‘Türk Devletini yıkmak ve Türk Milletini parçalamak isteyen bölücüler yalnız Türklüğe değil İslama da ihanet etmektedir. Benim milliyetçilik anlayışımda asla ırkçılığa, bölgeciliğe ve kavmiyetçiliğe yer yoktur. ‘ tespitinin coğrafyamızda yaşanan bölücü olaylara da ışık tuttuğunu belirterek, ‘Bu, hakiki Müslümanlığa dair bir ferasetin, yüce bir millete mensup olma basiretinin ifadesidir. O’nun bu ufkuna teslimiz’ mesajını verdi.

‘TOPLU VURDUKÇA YÜREKLER, ONU TOP SİNDİREMEZ’

Milletvekili Aydemir, Mütefekkir Arvasi’nin, Milli Şair Akif’in ‘Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı,

Aynı milliyetin altında tutan islam'ı/ Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir/ Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir.’ dizeleriyle kaydettiği hakikatin temsilcisi olduğunu belirterek; 31 aralık 1988’de darı bekaya uğurladığımız Arvasi Hocamızı şükran ve minnetle yad ediyor, O’nun, ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’ ufkuna sadık kalacağımızı bir kez daha kaydediyoruz. ‘ dedi.

ŞEHİDE RAHMET, HAİNLERE LANET

Suriye’nin TelAbyad şehrinde teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya’ya rahmet niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin, Şehit Ailesinin başı sağ olsun. Bölücü hainler, yüce milletimizin metaneti, şühedanın ruhaniyeti ve yüce rabbimizin nusretiyle helak olacak, zillete havale edilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Şehide rahmet, bölücülere, hainlere lanet olsun. Allahın rahmet ve selamı şehitlerimizin üstünedir. ‘ dedi.

ERZURUM 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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