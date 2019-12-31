Başkan Karataş’tan yeni yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Karataş’tan yeni yıl mesajı

İHA

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Karataş’tan yeni yıl mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi;
“En büyük değerimiz olan Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.
2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip olan Erzurum’umuzu layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakârlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.
Ayrıca Hakkın galip geldiği, batılın zail olduğu, putların yıkılarak yerini İslam’ın nuruna bıraktığı Mekke’nin fethinin yıl dönümünü de candan kutluyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile Erzurum’da yaşayan bütün hemşerilerimin, tüm dava arkadaşlarımın, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gözyaşı kanal tıkanıklığına dikkat
YEREL HABERLER Gözyaşı kanal tıkanıklığına dikkat
Vali Memiş’ten Sekmen ve Özakalın’a teşekkür
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Sekmen ve Özakalın’a teşekkür
Aydemir: ‘Arvasi, birlik ve kardeşliğin timsalidir’ Aydemir: ‘Arvasi, bir tefekkür pınarıdır’ Aydemir: ‘Mütefekkir Arvasi ufuk şahsiyet’ Aydemir: Şehide rahmet, hainlere lanet olsun
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Arvasi, birlik ve kardeşliğin ...
Göğebakan'dan 2020 mesajı
YEREL HABERLER Göğebakan'dan 2020 mesajı
Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı Sevinerek gittiği harekatta şehit düştü
YEREL HABERLER Şehidin Erzurum'daki evi Türk bayraklarıyla ...
Aralıklı oruç diyeti fark oluşturuyor
YEREL HABERLER Aralıklı oruç diyeti fark oluşturuyor
Erzurum'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum'a şehit ateşi düştü
Saç dökülmesine Mezoterapi ve PRP uygulaması
YEREL HABERLER Saç dökülmesine Mezoterapi ve PRP uygulaması
Fue saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
YEREL HABERLER Fue saç ekimi birçok avantaj sağlıyor
Mekke'nin Fethi Aşkale’de kutlandı
YEREL HABERLER Mekke'nin Fethi Aşkale’de kutlandı
Aşkale Esmek göz dolduruyor
YEREL HABERLER Aşkale Esmek göz dolduruyor
Vali Okay Memiş’ten yeni yıl mesajı “Yeni yılda, en çok ihtiyacımız olan şey; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek korumaktır”
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten yeni yıl mesajı “Yeni yılda, en ...
Erzurum'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Erzurum'a şehit ateşi düştü
ETSO Başkanı Yücelik’ten yeni yıl mesajı; “2020 dünyaya huzur, ülkemize bereket getirsin”
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten yeni yıl mesajı; “2020 ...
(ÖZEL) Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' ...
Minik kayakçılar Palandöken’de özenle eğitiliyor Geleceğin kayakçıları burada yetişiyor Minik kayakseverlerin hedefi şimdiden milli takım
YEREL HABERLER Minik kayakçılar Palandöken’de özenle ...
Anaokulunda ‘köpek krizi’nde mutlu son Minik öğrenciler ellerinden alınan yavru köpek ‘Fındık’a kavuştu
YEREL HABERLER Anaokulunda ‘köpek krizi’nde mutlu son Minik ...
Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Palandöken'de 'madalya makinesi sporcular' ...
Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini soyuldu
YEREL HABERLER Tren yolundaki bariyerleri kıran sürücünün evini ...
Köpekleri alındığı için üzülen öğrencilere başkandan sürpriz
YEREL HABERLER Köpekleri alındığı için üzülen öğrencilere başkandan ...
Kura sonucu kazanan öğrenciler Avrupa’ya gönderilecek
YEREL HABERLER Kura sonucu kazanan öğrenciler Avrupa’ya gönderilecek
Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi
Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı
YEREL HABERLER Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı
Başkan Yaptırmış, “Gönül Belediyeciliğini şiar edindik”
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış, “Gönül Belediyeciliğini şiar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X