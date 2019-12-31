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Başkan Sekmen: “Kalkınma hamlemiz 2020’de de devam edecek”

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geride bıraktığımız her yılı yatırımlarla, projelerle ve hizmetlerle süslediğimiz gibi, 2019 yılına da mührümüzü vurduk. Başlattığımız seferberlik Allah'ın izniyle 2020 yılında da devam edecek" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, 2019 yılının kısa bir değerlendirmesini de yaptığı mesajında; Büyükşehir Belediyesi'nin proje, hizmet ve yatırımlarına dikkat çekti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin, geride bıraktığı her yıla damgasını vurduğunun altını çizen...

Başkan Sekmen: “Kalkınma hamlemiz 2020’de de devam edecek”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Geride bıraktığımız her yılı yatırımlarla, projelerle ve hizmetlerle süslediğimiz gibi, 2019 yılına da mührümüzü vurduk. Başlattığımız seferberlik Allah’ın izniyle 2020 yılında da devam edecek” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, 2019 yılının kısa bir değerlendirmesini de yaptığı mesajında; Büyükşehir Belediyesi’nin proje, hizmet ve yatırımlarına dikkat çekti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, geride bıraktığı her yıla damgasını vurduğunun altını çizen Sekmen, “İlk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya, koşmaya ve koşturmaya devam ederek, 2019 yılına da dolu dolu bir hizmet yelpazesi sığdırdık” ifadesini kullandı.
BAŞKAN SEKMEN’DEN 2019 DEĞERLENDİRMESİ
2019 yılında kayıtlara geçen en önemli gelişmenin Mahalli Seçimler olduğunu anımsatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu seçim vesilesiyle 2019 yılına kendimizi yenileyerek, çok daha enerjik ve dinamik bir başlangıç yaptık. Desteğini, ilgisi ve alakasını bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen hemşehrilerimiz, Mart seçimlerinde de bize yeniden teveccüh gösterip, yola devam etmemiz yönünde karar kıldı ve bizlere çok değerli bir yetki verdiler. Biz de, hemşehrilerimizin bu teveccühlerine layık olabilmek için söz verdik, azmettik ve çalışıyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geride kalan 2019 yılında rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında tarımdan hayvancılığa, eğitimden kültüre, sağlıktan spora, turizmden sanata varıncaya kadar yaşamın her alanına hizmet mührü vurduklarını dile getirerek, “2019’un her gününü, her ayını ve her anını hizmetle geçirdik. Şehir merkezinde alt ve üstyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, kentsel dönüşüm, sosyal yaşam alanları ve millet bahçeleri ihdas ederken, prestij projeler de hayata geçirdik. Yeni kavşaklar, bağlantı yolları ve viyadük yatırımlarıyla ulaşım ağlarını çeşitlendirdik. Orta Doğu’nun en büyük canlı hayvan borsasını da, yine 2019 yılı içerisinde tamamladık. İlçelerimize yeni hayvan pazarları kurduk, mezbahalar açtık, taziye evleri, konaklar, kıraathaneler kurduk. Göletler inşa ettik ve bu alanda bir rekora imza attık. Okullarımızı bakım ve onarımdan geçirdik, eğitim seferberliği ilan ettik. Binlerce gencimize ESMEK’lerde mesleki eğitim verdik, ESMEK’leri ilçelere de ulaştırdık. Bilgi Evleri inşa ettik, açılışlarını yaptık. İlçelerimizde geniş kapsamlı çalışmalar yaptık; şu anda içme suyu ya da altyapı sorunu yaşayan tek bir ilçemiz bile yok. Erzurum’un en ücra noktasına dahi içme suyu götürdük, altyapı hizmeti verdik” diye konuştu.
BÜYÜKŞEHİR’İN MARKA KENT İDDİASI
Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 yılında bir ilke imza atarak bünyesinde tarım makinaları filosu kurduğunu da anımsatan Başkan Sekmen, “Tarım makineleri filomuzdaki araçlarımızla çiftçimizle artık birlikte hasat kaldırıyoruz. Üreticilerimize hem zamandan ve hem de işgücünden kazandırmak suretiyle üretimlerine katkı sunuyoruz” dedi. Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımlarına da dikkat çeken Sekmen, 2019’da birbiri ardına ev sahipliği yaptıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarla Erzurum’u ve Palandöken’i ilgi odağı haline getirmeye devam ettiklerini belirterek, “Erzurum’da kış sporları ve turizm bizim için özel bir yere sahip. Bu bakımdan marka kent iddiamızı 2019 yılında da sürdürdük” dedi.
“ERZURUM’DA KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ”
Şehirde katma değer üretimini de ön planda tuttuklarını kaydeden Sekmen, 2019 yılına damgasını vuran yatırımların başında Tekstilkent Projesi’nin geldiğine vurgu yaparak, “Erzurum Valiliği’mizle birlikte yürüttüğümüz bu projeyle Erzurum’u tekstil ürünleri imalatının merkezi haline getirecek ve ilk etapta inşallah 2 bin gencimize iş kapısı açmış olacağız” diye konuştu. Erzurum’da ekonomik değer oluşumuna katkı sundukları bir diğer alanın da, enerji üretimi olduğunu kaydeden Sekmen, “Erzurum’da güneş enerjisinden elektrik ürettik, ilaveten evsel atıklardaki metan gazını da enerjiye dönüştürdük ve belediyemize yeni bir kazanç kapısı açtık. Bu yatırımlarımız, Erzurum’da sektördeki diğer yatırımcılar için de örnek teşkil edecek” şeklinde konuştu.
SEFERBERLİK 2020’DE DE DEVAM EDECEK
Genel olarak Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve yatırım seferberliğinin 2019 yılına da damgasını vurduğunu anlatan Başkan Sekmen, aynı hız ve heyecanla 2020’ye de anlam katacaklarını bildirdi. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “2020 yılına yönelik olarak yaptığımız yatırım planlaması doğrultusunda önümüzdeki sezonu da, yine birbirinden işlevsel hizmetler üreterek geçireceğiz. Yeni yatırım projelerimize start verecek, devam edenleri tamamlayacak ve Erzurum’a yepyeni bir vizyon kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim bir düşümüz var; bu şehri cazibe merkezi haline getirmek, geliştirmek, büyütmek ve kalkındırmak. İşte bu hedefimize doğru 2020 yılında da emin adımlarla yürümeye ve kıymetli Dadaşlarla geleceğin Erzurum’unu hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, hemşehrilerime huzur, sağlık, mutluluk, esenlik ve afiyetler diliyorum.”

ERZURUM

31 Aralık 2019 Salı

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