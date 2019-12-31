Abdulcelil Memik son yolculuğuna uğurlandı

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Alvarlı Efe Hazretleri'nin oğlu Hacı Seyfettin Efendinin kayın biraderi Abdulcelil Memik (80) vefat etti.

Abdulcelil Memik’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Alvar Türbe Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına yakınları, sevenleri ve çok sayıda cemaat katıldı.

ERZURUM 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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