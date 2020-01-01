Sunar: ‘Palandöken projeler ilçesi olacak’ ‘Palandöken, zirve ilçe olma sürecinde’ En büyük gücümüz dadaşların duasıdır’

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sunar mesajında 2020 yılının Palandöken için atılım yılı olacağını belirtti.

Palandöken Belediye Başkanı Sunar, ‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye çağlara yürüyor. 17 yıldır Anadolu’da AK bir sayfa açan liderimizin ufkunda, dadaşların duasıyla Palandöken’de ifade bulan zirvelere, birlikte yürüme kararlılık ve ahdimizi sürdürüyor; 2020’den 2071’lere el ele gönül gönüle ulaşmayı kutsal bir görev biliyoruz. ‘ dedi.

2020 PALANDÖKEN İÇİN ATILIM YILI OLACAK

Başkan Sunar, yayımladığı yeni yıl mesajında 2019’un muhasebesini yaparak, 2020 hedeflerini paylaştı. Dadaşların yeni yılını kutlayan Başkan Sunar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde güçlü Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine, güçlü bir şekilde ulaşılacağından emin olduklarını ifade etti.

DAHA YAŞANILABİLİR BİR PALANDÖKEN İÇİN

Palandöken’in marka bir ilçe olma konumuna ulaşması yolunda, ortak akıl, bilinç ve azimle, istişare esasıyla bir yol haritası oluşturduklarını belirten Sunar, 31 marttan yıl sonuna kadar mahalle mahalle tespit, gözlem ve etüt yaptıklarını, belediyecilik manasında rutini aşan, ilçe geleceğine yönelik projeleri tasarladıklarını açıkladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MARKETLER PROJESİ

Kentsel dönüşümden, ilçe turizm vizyonuna kadar önemli değerlendirmelerde bulundukları, AK Parti Milletvekilleri ve Teşkilatla birlikte Bakanlıklar düzeyinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Sunar, Marketler Projesine değindi, destek ve öngörülerinden ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyesi, AK Parti il Başkanlığı, ilçe Başkanlığı ile AK Parti Erzurum Milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Başkan Sunar, “31 Mart’tan bugüne, ilçemizde önemli işlere imza attık. Rutin hizmetlerin dışında, ilçemizde gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel hayatı canlı tutacak projeler hazırladık. İşte Marketler projemiz bunlardan birisi. İlçemizde ticari hayata can suyu olacak bir proje. Palandökenliyi Palandöken’de tutacak bir proje. Amacımız Palandöken’i önce 2023, sonra da 2071 hedeflerine taşıyacak bir imaj oluşturmaktır.” dedi.

KENT ORMANI, GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ VE BİYOGAZ PROJESİ

2019 sürecinde Kent Ormanı ve Güneş enerjisi santrali gibi iki projeyi gündeme taşıdıklarını anlatan Sunar, ‘Kent Ormanını, yazkış turizmcilerin hizmetine açacak olan projede ciddi mesafe almış durumdayız. Gündemimizde olan bir diğer projemiz de Güneş Enerjisi santrali. Bu projemizle de tükettiğimiz enerjiyi üretme hedefimiz var. Davet mektubunu aldık, inşallah Güneş Enerjisi santrali 2020’de Nenehatun Köyü sınırları içerisinde faaliyete geçecek. İlçemiz sınırları içerisinde hayvansal üretimlerin yapıldığı noktada, hayvansal atıkların değerlendirilmesi için bir biyogaz tesisi projemiz var. Biyogaz tesisi projemizde de epey bir mesafe kat ettik. Bütün bu projelerimiz ve dahası, 2019 yılında hazırlandı. 2020 yılı ise projelerimizde bizi hedeflerimize yaklaştıracak yıl olacak.” dedi

“PALANDÖKEN’İ ANKARA, BURSA VE İSTANBUL’A TAŞIDIK”

Palandöken’in tanıtımı için de 2019 yılında çeşitli etkinliklere katıldıklarını kayda geçen Başkan Sunar, “Başkent Ankara, Bursa ve Engin Şehir İstanbul’da düzenlenen Tanıtım günlerine katıldık. İlçemizin değerlerini bu kentlerimize taşımak suretiyle tanıtımına katkıda bulunduk. 2020 yılında da tanıtım faaliyetlerimizi artırarak, ilçemizin yükselen değerlerini daha fazla ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Muradımız; Büyükşehir Belediyemizin Palandöken’i hak ettiği konuma yükseltmeye yönelik yaptığı çalışmalara katkı sağlamakla birlikte, yerli ve yabancı turistleri, ilçemiz sınırlarında ağırlamak ve ilçe esnafımıza katkıda bulunmalarını sağlamak.” diye konuştu

2020 PALANDÖKEN İÇİN ATILIM YILI OLACAK

Mesajında 2020 yılının Erzurum’un gözbebeği Palandöken için atılım yılı olacağının altını çizen Başkan Sunar, “Mesai arkadaşlarımın, basın mensuplarının, sivil toplum örgütü kuruluşlarının yeni yılını kutluyor, hizmet etmekten onur duyduğumuz Dadaşlara, mutluluk, sağlık ve başarı diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde güçlü Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.” İfadelerine verdi.

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