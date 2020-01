Erzurum’daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Erzurum’da 2 noktada meydana gelen trafik kazaları kentte yer alan şehir polis kameralarına yansıdı.

Meydana gelen trafik kazalarının ilkinde Palandöken ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yer alan istinat duvarına çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Diğer bir kazada ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir kamyonet diğer istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Her iki kazada saniye saniye şehir polis kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.