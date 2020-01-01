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Yeni yılda dilekleriniz nasıl gerçeğe dönüşür?

İHA

Yeni yılda dilekleriniz nasıl gerçeğe dönüşür?

Psikolog Merve Kırna, yeni yıla girerken hedefleri ve kararları olan insanların, olmayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede daha başarılı olduklarını söyledi.
Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Yeni bir yıl, yeni heyecanlar, yeni ümitler. Çoğu insan yeni yıla girerken yeni kararlar alıyor, birçok şey hedefliyor. İsminden de anlaşılacağı gibi, yeni bir yıl demek “yeni” olanı çağırmak, daha iyiyi hedeflemek demek. Belki yeni bir ev, araba; belki iş yerinde daha iyi şartlarda bir terfi; belki yeni bir iş ya da başlanamayan spora/diyete başlamak; belki de kazanılması gereken sınavları kazanmak. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; yeni yıla girerken hedefleri ve kararları olan insanlar, olmayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede daha başarılı oluyorlar. Hedeflerine ulaşamayan kişiler genellikle suçu dışarıya atarak “bu yıl çok kötü geçti”, “isteklerime ulaşamadım”, “bu sene bitsin bir an önce” vb. sorunlarını dışsallaştırırken, “seneye benim yılım olacak”, “yeni yılda geçmiş yıllarda yapamadıklarımı başaracağım” vb gibi gelecek yıla umut bağlarlar. “Sorun bende değil, bu yıl çok kötüydü” mesajı verilerek sorunlarla yüzleşmekten kaçarlar. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Geçmiş yıllardan beri yapmak isteyip de ertelediğiniz ne varsa, bu yıl onları listeleyin ve adım atın. Bir dilek tut ve o gerçek olsun, ama nasıl? Sadece düşlemlemek, o dileğin gerçekleşmesi için yeterli mi? Yoksa dileklerin gerçekleşmesi için adım atmak ve gerçekçi hedefler koymak da önemli mi? Zaman herkes için aynı hızda akarken, yıllar, aylar, haftalar, günler ve saatler aynı iken, neden bazı kişiler hedeflerine ulaşabiliyor, bazı insanlar hedeflerine ulaşamıyor? Belki de sorunun cevabı; yaşadığımız olaylara değil, bu olaylara verdiğimiz tepkilerin farklılığından kaynaklıdır. Bilinmelidir ki; bir olay karşısında yaşadığımız duygular düşüncelerimizi, düşünceler ise davranışlarımızı etkiler. Duygularımız değişince düşüncelerimiz de değişir ve bu değişim davranışlarımıza da yansır. O zaman hayatımız ile ilgili planlamalar yaparken sadece istemek değil, isteklerimiz ile ilgili duygu ve düşüncelerimizin de davranışımızı etkileyeceğini bilerek hareket etmeliyiz” dedi.
Psikolog Kırna, yeni yılda yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
“Öncelikle motivasyonunuzu yüksek tutun, geçmiş yıllarda neler yaptığınızı bir düşünün ve gelecek yıl neleri değiştirmek istediğinize ya da daha fazla neleri yapmak istediğinize odaklanın, hayallerinizi, hedeflerinizi, yapmak isteyip de yarıda bıraktığınız ya da hiç başlamadığınız ne varsa bunları listeleyin, listelediğiniz şeylere ulaşmak için gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. “Geçen senelerde neler yaptım ve neden başarılı olamadım?” Bu soruyu kendinize sorun ve alınması gereken dersleri alın. Olumsuz özelliklerinize odaklanmak yerine, olumlu özelliklerinize odaklanın. Bugüne kadar yaptığınız başarılara, değişim oluşturduğunuz durumlara. O gün başarabildiyseniz, bugün de başarabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için strateji geliştirin. Unutmayın ki; ne kadar büyük adım attığınızın önemi yok, önemli olan adım atmak ve ufak da olsa bir değişim oluşturmak. Sonuç ne olursa olsun Samuel Beckett’in dediği gibi “Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Yine dene. Yine yenil. Daha iyi yenil” sözünü aklınızdan çıkartmayın. Hedefinizde aksamanın olması, belirttiğiniz sürede gerçekleşmemiş olması moralinizi bozmasın, kendinize inanın, hayal edip gerçekleşmesi için bir adım attıysanız belki de değişimin başlangıcı burasıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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