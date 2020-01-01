Aziziye Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Cevdet Orhan, 2020 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk saatleriyle birlikte yeni y\u0131l mesaj\u0131 yay\u0131nlad\u0131. Ba\u015fkan Orhan, yeni y\u0131l dolay\u0131s\u0131yla yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 mesajda, 2020 e yeni \u00fcmit ve beklentilerle girildi\u011fini belirterek, yeni y\u0131l\u0131n T\u00fcrk milleti ve b\u00fct\u00fcn insanl\u0131k i\u00e7in bar\u0131\u015f, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi. Ba\u015fkan Orhan, AK Parti belediyecili\u011finin hizmet odakl\u0131 oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek yeni y\u0131l ile birlikte yeni \u00e7al\u0131\u015fmalar ile hizmet \u00e7\u0131tas\u0131n\u0131 y\u00fckselteceklerini s\u00f6yledi. Aziziye il\u00e7esinin 2020 y\u0131l\u0131nda \u015fantiyeye d\u00f6n\u00fc\u015fece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u015fkan Orhan, \u201c31 Mart tarihi ile birlikte ikinci d\u00f6nem g\u00f6rev alman\u0131n onurunu ya\u015f\u0131yoruz. Ekibimizle birlikte \u015fu an \u00f6zellikle k\u0131\u015f mevsiminin el verdi\u011fi hizmetleri yapman\u0131n gayretindeyiz. Baharla birlikte hem Dada\u015fkentte hem Il\u0131ca mahallemizde yo\u011fun bir \u00e7al\u0131\u015fma olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtmek istiyorum\u201d diye konu\u015ftu. Aziziye Belediye Ba\u015fkan\u0131 Muhammed Cevdet Orhan, mesaj\u0131nda yeni T\u00fcrkiye vurgusuyla dikkat \u00e7ekti. D\u00fcnyan\u0131n hemen her b\u00f6lgesinde sava\u015flar\u0131n hakim oldu\u011funu ve bundan en \u00e7ok zarar g\u00f6ren kesimin \u00e7ocuklar oldu\u011funu kaydeden Ba\u015fkan Orhan, \u201cT\u00fcrkiye hem b\u00f6lgesinde hem d\u00fcnyan\u0131n di\u011fer b\u00f6lgelerinde kavgaya ve sava\u015fa hizmet eden hi\u00e7bir karar\u0131 kabul etmiyor. Her daim bar\u0131\u015f\u0131 egemen k\u0131lan politikalar\u0131 ile \u0130slam \u00fclkesi oldu\u011funu ortaya koymu\u015ftur. Yeni y\u0131lda zor fakat d\u00fcnyaya nefes ald\u0131racak kararlar\u0131yla \u00fclkemizin misyonunu devam ettirece\u011fine inanc\u0131m\u0131z tamd\u0131r. Giderek b\u00fcy\u00fcyen ve uluslar aras\u0131 arenada lider konuma gelen T\u00fcrkiye huzurlu d\u00fcnyan\u0131n teminat\u0131 olacakt\u0131r\u201d dedi.