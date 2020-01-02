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Geert Wilders konulu karikatür yarışması

DHA

ERZURUM'da Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED), Hollandalı İslam karşıtı politikacı Geert Wilders temalı karikatür yarışması düzenledi.

ERZURUM'da Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED), Hollandalı İslam karşıtı politikacı Geert Wilders temalı karikatür yarışması düzenledi.
Hollandalı İslam karşıtı sağ popülist politikacı Geert Wilders'in geçen yıl iptal ettiği ve Hz Muhammed'i hedef alan karikatür yarışmasını geçen hafta yeniden düzenledi. Pazar günü Twitter adresinden birinci olduğunu ilan ettiği karikatürü yayınlayan Wilders'e tepki için ASİMED, benzer bir yarışma organize etti. 1 Ocak'ta başlayan Geert Wilders temalı karikatür yarışmasına müracaatlar 10 Ocak'ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda birinci olacak esere 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek. Yarışmaya başvuru yapan tüm karikatürler sergilenecek ve dereceye girenler özel olarak Geert Wilders'a gönderilecek.
Hollanda'da Hürriyet Partisi lideri Geert Wilders'in Türk-İslam düşmanlığıyla sık sık gündeme geldiğini belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, "Wilders'in en açık politikalarından biri, Türkiye'yi hiçbir şartta Avrupa Birliği'ne istememesidir. İslamofobinin Avrupa'daki en önde gelen figürlerinden olan ırkçı Wilders, her fırsatta Peygamber Efendimiz aleyhinde küstahça çıkışlarda bulunup, İslamiyet'i ve Müslümanları aşağılama çabasına girmektedir" dedi.  
Wilders'in geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimizi hedef alan ödüllü bir yarışma düzenlediğini hatırlatan Eğilmez, "Profesyonel bir provokatör olan Wilders'in en büyük hayallerinden birisi, haçlı mantığı ile Avrupa'daki Müslümanların tümünü kıtadan sürmek ve dünyadaki tüm Müslümanları da köleleştirmektir. Türklere karşı da özel bir kini olan ırkçı Wilders, her fırsatta ülkemiz aleyhinde aslı astarı olmayan iddialar ortaya atarak, kıta Avrupa'sının da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kesin bir tavır alması gerektiğini savunuyor. Biz de dernek olarak bu saygısız ve seviyesiz Wilders hakkında 'Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Geert Wilders' temalı bir karikatür yarışması düzenliyoruz. 1'inciye 750 TL, 2'nciye 500 TL, 3'üncüye 250 TL ödül vereceğimiz yarışmaya başvurular, 1 Ocak'ta başladı, 10 Ocak'ta sona erecektir. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle 'asimedturkiye@outlook.com adresine gönderebilirler" diye konuştu. 
Yarışmaya başvuru yapan tüm karikatürlerin sergileneceğini dereceye girenlerin de Geert Wilders'a gönderileceğini ifade eden Eğilmez, "Yarışmayı düzenlemekte temel amacımız, ırkçı Geert Wilders'in küstah ve alçak tavırlarına karşı sessiz kalmayıp, şahsın gerçek yüzünü, Türk halkının çizimleriyle dünya kamuoyuna anlatmaktır. İnsanımızın sahip olduğu mizah ve hiciv yeteneğini düşünürsek, güzel ve anlamlı karikatürlerin geleceğinden hiç şüphemiz yok" dedi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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