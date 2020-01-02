Yalnızlık antidepresana itiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalnızlık antidepresana itiyor

İHA

Yalnızlık antidepresana itiyor

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, yalnızlığın antidepresan kullanmaya neden olduğunu söyledi.
İlaçlar arasında en çok tartışılan grubun antidepresanlar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Halk arasında tüm psikiyatri ilaçlarına antidepresan denir. Antidepresan ilaçlar ilk olarak depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak kullanılmaya başlandı. Bugün pek çok psikiyatrik bozuklukta bu ilaçlar kullanılmaktadır. Depresyon, kaygı bozukluğu, takıntı hastalığı, panik bozukluk, sosyal fobi, uyku sorunları ve bunlar gibi birçok psikiyatrik durumda psikiyatri hekimlerince hastalara önerilmektedir. Esasen bu ilaçlar, tansiyon ilaçları ve şeker ilaçlarından pek de farklı değillerdir. Bu ilaçlarla ilgili en önemli bilgi, tanıdık önerisiyle kullanılmaması gerekliliğidir. Bazı kişiler arada sırada bir tane içerek iyileştiklerini düşünmektedirler. Bu tamamen yanılgıdır. Bu tip ilaçlar orta ve uzun vadede faydalı olmaktadır. Hatta en kısa kullanımı altı ay diyebiliriz” dedi.
Antidepresan ilaçların oldukça yaygın kullanıldığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Üney, “Pek çok ülkede benzer şekildedir. Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlar gibi yan etki yapabilmektedir. Yan etki oluştuğunda kişiler, kendilerine ilaç yazan hekime başvurarak ondan yardım istemelidirler. Psikiyatrik tedavilerin en önemli kısmı işbirliğidir. Dolayısıyla sorun olduğunda hekimle işbirliği yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.
Yrd. Doç. Dr. Üney, doktorlarca antidepresan ilaçların sıkça yazılmasının 10 nedeni ise şöyle sıraladı:
“Günümüz şartlarının zorluğu: Bundan elli yıl öncesinde hayat şartları bugünküne nazaran daha kolaydı. İnsanlar daha erken işten çıkmaktaydılar. Yollarda daha az zaman geçirmekteydiler. Güvenlikle ilgili sorunları bu kadar yoğun değildi. Bu durum sadece bizim için değil tüm dünya için böyleydi. Şartların zorluğunun artması, bu durumla baş etme zorluğunu artırdı. Kişilerin psikolojik sorunları daha fazla arttı.
İnsanların birbirine destek verememesi: Ne yazık ki günümüzde insanların gerek ulaşım imkanları gerekse bunun için gereken sürenin artışı birbirlerine destek vermelerini azaltmıştır. Ailelerin çocuklarına destek vermesi zorlaşmış, arkadaşlık ve dostluk ilişkileri azalmıştır. Dolayısıyla kişiler sorunlarla tek başlarına mücadele etmek durumunda kalmaktadır. Bu da kişiyi depresyona sürükleyebilmektedir.
Daha fazla uyarana maruz kalınması: Artık hayatımıza birçok yeni kavram girdi. Haberlere ulaşım, sosyal medya, bilgisayar oyunları, elektronik alışveriş, internetten kumar oynama gibi. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, her an her şeyden haberdar olmak bizi yormaya başladı. Sürekli bilgi akışı, yüz yüze görüşmeden, insanlarla temas etmeden yaşam arttı. Yeniliklere yetişmek, hayatımızı kolaylaştırmak yerine zorlaştırdı. Bu da strese neden olmaya başladı ve kişilerin depresyona yatkınlığını artırdı.
Yalnızlık: Yaşam koşulları, çalışma şartlarının yoğunluğu kişileri yalnızlaştırdı. Günün stresinden dolayı insanlar birbirleriyle görüşmez oldu. Kapı komşumuzu bile tanımıyoruz. Bütün sıkıntılarımızla tek başımıza baş etmek durumunda kalıyoruz. Bu da genel olarak insanları ruhsal olarak yormaya başladı.
Boşanmaların artması: Kadın ve erkeğin birbirine tahammülü azaldı ve boşanmalar arttı. Oysaki boşanma sonrası yaşamla baş etmek evliyken oluğundan daha zordur. Çünkü kişinin sorumlulukları değişmemektedir. Yalnız kalmak, çocukların sorunları depresyona eğilimi artırmaktadır.
Stresin neden olduğu hastalıkların saptanması: Bugün yapılan bilimsel araştırmalarda pek çok hastalığın nedenleri arasında stres ve depresyon yatmaktadır. Kalp hastalıkları, tansiyon sorunları, şeker hastalığı, kanser gibi birçok hastalıkta, bu durum kanıtlandı. Stresle ve depresyonla baş etmek için kişiler daha çok psikiyatriste başvurmaya başladılar.
Psikiyatri hekimlerine ulaşılmasının kolaylaşması: Günümüzde hekim sayısının, hastane ve muayenehane sayısının artışıyla paralel olarak psikiyatrist sayısı da artmıştır. Dolayısıyla artık psikiyatriste ulaşmak ve gitmek daha kolaylaşmıştır.
Psikiyatriste gitmekten korkmama: Daha önceleri psikiyatriste gitmek insanlar için utanılacak bir durum olarak algılanırdı. Ayrıca kişiler, çevresi tarafından deli damgası yemekten korkarlardı. Oysaki bugün birçok kişi bu yanlış yargıları aşmış durumdadır. Güncel streslerle baş edilemediğinde oluşan sorunları için daha cesaretli olarak psikiyatriste gidebilmektedir.
Psikoterapilerin hem daha pahalı olması hem de daha fazla zaman gerektirmesi: Psikiyatrik tedavilerden psikoterapinin hem pahalı hem de uzun süreli olması, kişilerin daha kolay olan ilaç tedavisine yönlenmesini kolaylaştırdı. Hasta sayısının artışı ve psikoterapi için zamanın olmaması özellikle hastanelerde ilaç yazımını artırmıştır. Bu, bütün dünyada aynı olan bir durumdur.
Bilginin artışı: Artık hepimiz herhangi bir sorunumuz olduğunda internete başvurmaktayız. Burada birçok konuda bilgiye rahat ulaşabiliyoruz. Ara sıra kirli bilgiler olsa da yaşadığımız sıkıntının ne olduğunu, kimden yardım almamız gerektiğini, nasıl bir yardım olacağını daha kolay öğreniyoruz. Bu sayede psikolojik sorunlarımız ya da psikolojik sorunların göstergesi olan fiziksel problemlerde psikiyatriste gitmenin doğru olacağını internetten öğrenebiliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanak estetiği ile Hollywood yüzü
YEREL HABERLER Yanak estetiği ile Hollywood yüzü
Prof. Dr. Fuat Sezgin sergisi AÜ'de açıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Fuat Sezgin sergisi AÜ'de açıldı
Karnavas Şalı Japonya’ya ihraç edilecek
YEREL HABERLER Karnavas Şalı Japonya’ya ihraç edilecek
Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı
Geert Wilders konulu karikatür yarışması
YEREL HABERLER Geert Wilders konulu karikatür yarışması
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 derecede çalışan ekiplerle girdi
YEREL HABERLER Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yıla eksi 15 ...
MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, esnafı ve mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı Genel ...
Erzurumlu şehidi binler uğurladı
YEREL HABERLER Erzurumlu şehidi binler uğurladı
Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş, Erzurum'da gözyaşlarıyla toprağa ...
Başkan Orhan; “Yeni yılda da hizmet çıtasını yükselteceğiz” Büyük Türkiye huzurlu dünyanın teminatı olacaktır
YEREL HABERLER Başkan Orhan; “Yeni yılda da hizmet çıtasını ...
Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
YEREL HABERLER Kaş düşüklüğü yaşlı gösteriyor
Yeni yılda dilekleriniz nasıl gerçeğe dönüşür?
YEREL HABERLER Yeni yılda dilekleriniz nasıl gerçeğe dönüşür?
Erzurum’da yılbaşı denetimleri
YEREL HABERLER Erzurum’da yılbaşı denetimleri
Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna ...
Erzurum’daki trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Erzurum’daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Tügva’dan sabah namazı buluşmaları Yılın ilk gününde sabah namazı Önce namaz ve sohbet sonra çorba ikramı Sabah namazı davetine bayanların yoğun ilgisi
YEREL HABERLER Tügva’dan sabah namazı buluşmaları Yılın ilk gününde ...
Sunar: ‘Palandöken projeler ilçesi olacak’ ‘Palandöken, zirve ilçe olma sürecinde’ En büyük gücümüz dadaşların duasıdır’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Palandöken projeler ilçesi ...
Öğrencilerden ahde vefa örneği
YEREL HABERLER Öğrencilerden ahde vefa örneği
Servis şoförü ani fren yapınca eve kanlar içinde gitti
YEREL HABERLER Servis şoförü ani fren yapınca eve kanlar içinde ...
Palandöken'de yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Palandöken'de yeni yıl coşkusu
Palandöken'de yılbaşı coşkusu
YEREL HABERLER Palandöken'de yılbaşı coşkusu
2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu
YEREL HABERLER 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu
Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar
YEREL HABERLER Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar
Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar
YEREL HABERLER Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X