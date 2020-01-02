Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik kazanın

Doç.Dr. Karaca Başaran, yanak küçültme ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Yanak yağı fazlalığı kişiye yüzde bebeksi, tombul bir görünüm veriyor. Böyle bir durumda da estetik kaygılar ön plana çıkıyor. Ancak bu sorunlardan kurtulup daha belirgin bir yüz hattına sahip olmak mümkün. Yüz şekli bildiği gibi güzellik ve çekiciliğin en önemli kriterlerinden biridir. Son yıllarda trend olmaya başlayan yanaktan yağ alma operasyonu ile operasyonu kişinin üçgen yüz hatlarına sahip olarak daha çekici ve alımlı görünmesini sağlıyor. Yanak yağ yastıkçığı yanakta bulunan özel bir yağ deposudur. Yanak yağının fazlalığı dolgun bir yanağa neden olur. Yanak yağı yüzün iki tarafında, yüz kaslarının içinde bulunan derin yağ yastıkçığının devamı niteliğindedir. Yüzün diğer yapılarından kolaylıkla ayrılabilir ve alt yüzdeki dolgunluğu azaltmak için mükemmel bir hedeftir” dedi.

Yanak yağının fazlalığı yüze bebeksi, tombul bir görünüm verdiğini ifade eden Dr. Başaran, “Yanak veya alt yüz yağındaki fazlalığı olan birçok insan bu durumdan rahatsızdır. Ne yazık ki birçok vakada bu alt yüzdeki yağ fazlalığı diyet ve egzersizin etkilerine karşı oldukça dirençlidir, vücutlarının diğer bölgeleri ince olan insanlarda bile daha dolgun bir görünüme neden olabilmektedir. Yanak yağının alınması yüzdeki dolgunluğun azaltılmasında basit ve etkili bir yöntemdir, yüzde daha ince bir görünüm sağlar. Prosedür ile kare veya kutu şeklindeki yüz daha keskin hatlara ve daha çekici “V” veya “kalp” şeklinde kavuşur” açıklamalarında bulundu.

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