BB Erzurumspor’da Sunu ile yollar ayrıldı

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TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da Fransız futbolcu Sunu’nun sözleşmesi feshedildi.

Mavibeyazlı ekibin geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Togo asıllı Fransız futbolcu Gilles Sunu ile olan sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi.

Fransız forvet oyuncusu Sunu BB Erzurumspor’da geçirdiği 1,5 sezonda 38 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yapmıştı.

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