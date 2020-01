Özel kayakçı başarısıyla tarihe geçti

Erzurumlu özel sporcu Ali Zeynep Bingül başarısıyla tarihe geçti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün emekli olan Mühendis Nesrin Kaya Bingül’ün ikiz çocuklarından Aliye Zeynep Bingül, hem okullarda hem de il birinciliğinde normal sporcuları geride bırakarak şampiyon oldu.

Okul Sporlarında Lise Gençlerde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Otizmli Kayakçı, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Kayak İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Erzurum Kayak İl Birinciliği yarışlarında da şampiyon oldu.

Kayak İl Birinciliği yarışlarında başarılı bir performans gösteren Otizmli Kayakçı Aliye Zeynep Bingül, normal sporcularla yarışarak tarihi bir zafere daha imza attı. Alp Disiplini Kayak İl birinciliği yarışlarında 1517 yaş arası genç kızlar B kategorisinde il birincisi olan Zeynep Bingül, 57 Ocak’ta Kayseri’de yapılacak olan bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Normal sporcuları geçerek şampiyon olan Aliye Zeynep Bingül, Babası Ünal Bingül, Annesi Nesrin Kaya Bingül ile Bike Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kocaman’ı gururlandırdı. Sporseverlerden alkış alan Milli sporcu için sporseverler, “Zeynep otizmli değil, Uzaylı kayakçı” yorumunu yaptı.

Okul Sporları Kayak Alp Disiplini Erzurum il birinciliği yarışmasında bayanlar kategorisinde Özel sporcu Aliye Zeynep Bingül, 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Kardeşi Muhsin Murat ile birlikte her gün 5 saat antrenman yapan Zeynep bu derecesi ile başta ailesi olmak üzere tüm kayak camiasını mutlu etti.

Liseli gençler Yarışmalarında Erzurum Spor Lisesi’ni temsil eden Zeynep’in başarısına ortak olan Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Erdal Emeç, otizmli kardeşlerin büyük bir azimle antrenman yaptıklarını tamamen ailesinin desteği ile çok büyük başarılar elde ettiklerini, bu başarıda antrenörlerinin de önemli katkısı olduğunu söyledi. Emeç, yarışmalarda özel sporcuların normal sporcular ile birlikte yarışmalara katıldığını ve buna rağmen her yarışta dereceye girerek hem bizleri hem de ailesini mutlu ettiğini ifade ederek, “Biz okul idaresi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını dilerim” dedi.

Bu arada Madalya törenlerine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş ile Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Bingül kardeşlerin başarısını alkışlayarak, elde ettikleri derecelerden dolayı kendilerini tebrik etti.

