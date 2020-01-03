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Buzun sultanları

DHA

TÜRKİYE'nin 10 yıl önce tanıştığı curling sporunda Kadın Milli Takımı büyük başarıya imza attı. Avrupa'da düzenlenen B klasman maçlarında ikinci olarak A klasmanına yükselen Curling Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Büyük bir başarıya imza atan buzun sultanları, "Dünya bizi izlemeye devam etsin" dedi.

TÜRKİYE'nin 10 yıl önce tanıştığı curling sporunda Kadın Milli Takımı büyük başarıya imza attı. Avrupa'da düzenlenen B klasman maçlarında ikinci olarak A klasmanına yükselen Curling Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Büyük bir başarıya imza atan buzun sultanları, "Dünya bizi izlemeye devam etsin" dedi.
Tarihi 1500'lü yıllara dayanan curling ile Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla tanışan Türkiye, bu spor dalındaki başarısı dünyanın dikkatini çekiyor. 2011 oyunlarıyla birlikte oluşturulan kadın ve erkek milli takımları, 2014 yılından sonra düzenlenen şampiyonalarda başarı grafiğini yükseltti. Curling Kadın ve Erkek Milli takımları son olarak İsveç'in Helsingborg kentinde 16-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanı maçlarına katıldı. Baş Antrenörlüğünü Tony Zummack ve yardımcı antrenörlüğünü Sadık Topaloğlu'nun yaptığı Kadın Milli Takımı, finalde İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. B klasmanında gümüş madalya kazanan kadın milliler, bu başarısıyla Avrupa'da A klasmanına yükseldi. Şampiyonaya A klasmanına çıkma hedefiyle katılan Curling Erkek Milli Takımı ise dördüncü oldu.
HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Erzurum'da yapılan 2011 UNIVERSIAD ile curling branşının da olacağını öğrendiklerini söyleyen Curling Kadın Milli Takım Yardımcı Antrenörü Sadık Topaloğlu, oyunlarla birlikte Türkiye'nin bu sporla tanıştığını söyledi. Aslınca Curlingin 1500 yıllardan beri oynandığını hatta bazı ülkelerin ata sporu olduğunu ifade eden Topaloğlu şunları söyledi:
"Bizim Curlingle geçmişimiz 10 yıllık. Bu kadar kısa bir geçmişte çok büyük başarılara imza attık. Gittiğimiz her ülkede her turnuvada son 4 yıl içerisinde madalyalarla döndük. En son gittiğimiz turnuvada 16-23 Kasım 2019 tarihinde İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling B Klasmanı maçlarına 10 ülke katıldı. Şampiyonada kadın milli takımımız ikinci oldu. Dünya Curling Federasyonun koymuş olduğu uygulamada ilk ikiye giren takımlar Dünya Curling Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazanıyor. Biz de bu şampiyonada ilk defa mücadele edeceğiz. Bu turnuvaya 8 ülke katılıyor. 8 ülke arasından ilk ikiye girersek Dünya şampiyonasında oynama şansına sahip olacağız. Bu sporda en yeni olan ülke biziz. Geçmişimiz 10 yıllık. Bize en yakın ülkenin 60-70 yıllık bir geçmişi var. İskoçya'da 1511 yılından beri oynanan bir oyun. İskoçların ata sporu. Kanada, Dünyada en fazla başarısı olan ülkelerden birisi. İskoçya'da yaşayan insanlar Kanada'ya göç ediyor. Bu branşı da yanlarında götürerek Kanada da bu işte çok iyi. Kanada ve İskoçya ile karşılaştık. Fakat sonuçları bizi üzdü. Galibiyetimiz olmadı. Ama gün gelecek onları da yeneceğiz."
ÖĞRENCİLERİN ROL MODELİ
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Curling A Milli Takım sporcusu Öznur Polat, 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda yarıştığını söyledi. Ondan önce bu sporu hiç duymadığını belirten Polat, "Çok çalıştık. Haziran'dan beri gerek kondisyon gerekse buz kamplarında sıkı bir çalışma ile bu başarıyı hakkettiğimizi düşünüyorum. Şimdi gideceğimiz Dünya şampiyonası elemelerinde de ilk üç dereceye girip Kanada'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz. Daha ilerleyen zamanlarda puan toplayıp Olimpiyatlara katılmak en büyük hedefimiz. Bunun içinde takım arkadaşlarımız ve ben elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Okuldaki öğrencilerim benim curling sporcusu olduğumu biliyor. Onlar için bir rol modelim. Curling sporunu onlara da anlatıyorum. Çoğu, 'Hocam bizde sizin gibi olmak istiyoruz" diyorlar. Arada bir Erzurum'a getirip maçlarımızı izletiyorum" diye konuştu.

ERZURUM

03 Ocak 2020 Cuma

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