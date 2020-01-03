Aşırı uyku depresyon belirtisi olabilir

Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, aşırı uykunun depresyon belirtisi olabileceğini belirtti.

Uykunun, insan sağlığı için olmazsa olmazlardan olduğunu ve vücudun dinlenmesini sağladığını anlatan Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, “Yetişkin bir birey için sağlıklı bir uyku günde yaklaşık 78 saat olmalı, fakat bu sürenin 5 saatten az olmaması ya da 9 saatten fazla olmaması ve aralıksız olması gerekiyor. Uyku eksikliği pek çok bozukluğun nedeni olarak görülürken çok uyumanın da beyine zarar verdiği ve depresyona yol açabileceği düşünülmektedir” dedi.

“Depresyon, kişinin gündelik hayatını olumsuz etkileyecek derecede yaşadığı olumsuz ruh halidir” diyen Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Depresyondaki bireyler genellikle normalde zevk aldıkları aktivitelerden zevk alamazlar, özgüven düşüklüğü yaşarlar, kişisel bakımlarına eskisi kadar önem vermezler, aşırı yeme ya da iştahsızlık şeklinde iştah değişikliği yaşarlar, intihara eğilimli olabilirler ve sürekli bir mutsuzluk hali içindedirler. Normal kabul edilebilecek bir mutsuzluk haline kıyasla kişinin depresyonda olduğunu gösteren en önemli etken bu belirtilerin birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca devam ediyor olmasıdır.

Depresyonda görülen bir diğer belirti ise çok uyumaktır. 9 saatten fazla süren bir uyku genellikle iyileştirici ve tazeleyici bir uyku olmaz ve bu kişiler uykunun ardından dahi, saatlerce uyanmakta zorlanabilirler. Birey çok uyumayı olumsuz ruh halinden ve olumsuz düşüncelerden bir kaçış olarak görebilmektedir.”

Uzman Klinik Psikolog Merve İlikçi İygün, aşırı uykunun belirtilerini şöyle aktardı;

“Kişi, günde en az 7 saat uyumasına rağmen aşırı uyku sersemliği ile birlikte aşağıdaki belirtileri gösteriyorsa: Sürekli uyuma isteği ya da gün içinde uyuyakalma. 9 saat ya da fazla bir süre boyunca uyku uyunmasına rağmen dinlenmiş hissedilmemesi. Uyandıktan sonra etraftan gelen uyarılara yeterli ilgiyi gösterememe. Kişi en az 3 ay içinde haftada en az 3 kez aşırı uyumayı deneyimliyorsa. Aşırı uyuma bilişsel, sosyal ya da diğer önemli alanlarda kötü etkilere sebep oluyorsa. Aşırı uyku sersemliği başka bir uyku rahatsızlığı ile açıklanamıyor ve diğer uyku bozukluklarının belirtilerine benzer belirtiler göstermiyorsa. Aşırı uyuma madde kullanımından kaynaklanmıyorsa. Aşırı uyuma akıl hastalıkları ve ilaç kullanımı ile ilişkilendirilmiyorsa.

Çok uyumak depresyonla başa çıkmanın bir yolu olarak görünse de kişi uyandığında yine aynı sorunlarla ve aynı ruh haliyle baş başa olacaktır. Bu yüzden depresyonu yenebilmek için dinç olmak büyük bir önem taşıyor. Diğer yandan uyku kalitesinin düzene sokulması da depresyonun seyrini olumlu etkilemektedir. Her şeye rağmen kişinin uyku ve depresif ruh hali geçmiyorsa psikolojik destek alması önerilmektedir.”

ERZURUM 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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