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YORUM KURALLARINI OKUDUM

8 anneden örnek dayanışma

DHA

ERZURUM'da, 8 gönüllü anne, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Kent merkezinde belirledikleri evlere gidip, ihtiyaçları tespit eden anneler, sosyal medyada duyuru paylaşarak topladıkları malzemelerle ailelerin yüzünü güldürüyor.

ERZURUM'da, 8 gönüllü anne, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Kent merkezinde belirledikleri evlere gidip, ihtiyaçları tespit eden anneler, sosyal medyada duyuru paylaşarak topladıkları malzemelerle ailelerin yüzünü güldürüyor.
Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Atike Buliç, Helin Fırat, Mehtap Ateştenyılmaz, Elif Kızılkaya, Sonsen Eğin, Sinem Özhancı, Ayten Aksakal ve Yıldız Yıldız çevrelerinde gördükleri dar gelirli ailelere destek olmak için çalışma başlattı. Önce giysi, gıda türü yardımlarda bulunan 8 gönüllü anne, bir yıl içinde 150 aileye ulaştı. Kendilerine ulaşan yardım taleplerini önce adreslere giderek inceleyen anneler, daha sonra ihtiyaç tespiti yaptıktan sonra bunu sosyal medyadaki adreslerinden paylaşıyor. Takipçilerinden gelen destekleri arkadaşlarına ait iş yerinde depolayan anneler, daha sonra kendi imkanlarıyla ailelere ulaştırıyor. 
'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN SIKINTILARINI TEK TEK TESPİT ETTİK'
Erzurum'da ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız olmadığını göstermek için yola çıktıklarını söyleyen Atike Buliç, "Her ne kadar sosyal devlet olsak da ihtiyaç sahibi ailelere yeterince ulaşılmadığını gördük. İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine gittik, sıkıntılarını tek tek tespit ettik. Aralarında babaları olmayan çocuklar, kader mahkumlarının aileleri ve iş bulamayan babaları gördük. Sonra 'Biz bu aileler için ne yapabiliriz?' diye konuştuk. 'Sadece devletten bir şey beklemeyelim' diyerek ayakkabı, giysi, gıda türü yardımlarla başladık" dedi.
'ÇOCUKLARI HAFTA SONLARI OYUN ALANLARINA GÖTÜRÜYORUZ'
Yaptıkları yardımlarla 150 aileye ulaştıklarını anlatan Buliç, "Bize ulaşan talepleri evlere giderek inceliyoruz. Belirlediğimiz ihtiyaçları sosyal medya adreslerimizden paylaşarak destek istiyoruz. Yardımseverler de eskiden olduğu gibi imece usülü ellerinden gelen yardımları bizlere gönderiyor. Ne tür bir ihtiyaç varsa ona göre ailelere ulaştırmaya başladık. Kendi eş ve çocuklarımızdan ödün vererek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Çocukları hafta sonları oyun alanlarına götürüyoruz. 8 gönüllü anne olarak biz 150 aileye yaklaşık bin kişiye bu şekilde hizmet ediyoruz" diye konuştu. 
'BİZE DEPO YERİ LAZIM'
Yardım ettikleri aile sayısının her geçen gün arttığını belirten Buliç, depoya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yöneticilerden depo konusunda yardım isteyen Buliç, şöyle konuştu:
"Sosyal medyada paylaştığımız ailelere yardım geliyor. Bunları dağıtana kadar saklayacak yer bulamıyoruz. Bize öncelikle bir depo yeri lazım. Ayrıca yardım ulaştırdığımız ailelere sosyal konularda da yöneticilerden destek bekliyoruz. Evlerine gittiğimiz aileler daha Palandöken'i görmüş değil. Hiç olmazsa bu ailelerin kendi kentlerindeki Palandöken'i görmelerini istiyoruz."
Palandöken ve Yakutiye ilçesindeki ailelere yardımları ulaştıran gönüllü anneler, sadece yardım etmek değil, insanlara balık tutmayı da öğretmek istediklerini bu konuda projeleri olduğunu bildirdi. 

ERZURUM

04 Ocak 2020 Cumartesi

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