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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göz kapak düşüklüğüne dikkat

İHA

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ayfer Aydın, ameliyatsız göz kapağı estetiğinin son yıllarda çok çekici ve talep gören bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Göz kapak düşüklüğüne dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ayfer Aydın, ameliyatsız göz kapağı estetiğinin son yıllarda çok çekici ve talep gören bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.
Göz kapak düşüklüğünün genel anestezi olmadan, kesi ve dikiş olmadan, çok kısa sürede komplikasyonsuz tüm göz çevresi lazerle taranarak yapılan bir tedavi olduğuna belirten Dermatoloji Uzmanı Dr.Ayfer Aydın, “Aynı seansta hem üst göz kapağı,hem de alt göz kapağı ve göz kenarları taranarak yani tüm göz çevresi taranarak yapıldığı için tüm göz çevresini hem kapak ameliyatı olmaktan kurtaran hem de tüm göz çevresini gençleştiren bir işlemdir. Ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi hem hastayı hem de doktoru memnun eden, çok iyi sonuçlar alınan bir uygulamadır” dedi.
AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ KİMLERE YAPILIR
Göz çevresinin yaşlanmayı en hızlı ele veren, en hızlı çöken ve kırışıklıkların en belirgin olduğu bölge olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr.Ayfer Aydın, “Bazı insanlarda genetik olarak göz kapağı özellikle üst göz kapağı çok hızlı sarkmaktadır. Bu kozmetik olarak kötü bir görüntü oluşturmanın yanı sıra hastalarda; görmeyi engelleme, ağrı, yorgunluk baş ağrısı gibi şikayetler oluşturmaktadır. Teknolojinin bize sunduğu bu çok harika,basit işlemle çok kısa sürede göz kapaklarının bu fazla kısmı lazerle taranarak tedavi yapılmış olur. Üst ya da alt göz kapağında gözlenen kırışıklık, katlantı, çizgilenme ve göz çevresinde düzeltilemeyen kırışıklıklar da lazer ile rahatça ortadan kaldırılabilmektedir.” dedi.
AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ NASIL YAPILIR
Dermatoloji Uzmanı Dr.Ayfer Aydın, ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi son derece basit olduğunu ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Göz çevresine uygulanan lokal anestezik krem sonrasında sarkan kısma sarkmanın şiddeti oranında hekimin karar verdiği dozda lazer atışı yapılarak esas olarak fazla olan deri kısmı yoğunlukla olmak üzere tüm göz çevresi taranır. İşlem çok kısa sürede tamamlanmaktadır.
AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İŞLEMİNDEN SONRA YÜZDE NASIL BİR DEĞİŞİM GÖZLENİR
Ameliyatsız göz kapağı estetiği uygulaması sonrası genel olarak bütün yüzde bir gençleşme gözlenir. Yaşlılığın en belirgin göstergeleri olan göz çevresindeki deri sarkmaları ve kırışıklıklar ortadan kalkınca hem göz çevresinde hem de bütün yüze yansıyan bir gençlik ve canlanma görülür. Hastaların şikayetettikleri görme bozuklukları, ağrı ve yorgunluk baş ağrısı problemleri de işlem sonrasında ortadan kalkar.
AMELİYATSIZ GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİNİN DİĞER İŞLEMLERE OLAN ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR
İşlem lazer ile yapıldığı için genel anestezi gerektirmez. Lazerle tüm göz çevresi tarandığı için; Hem üst göz kapağı; Hem de alt göz kapağı aynı seansta tedavi edilmiş olur. Ayrıca aslında tüm göz çevresi tarandığı için göz çevresindeki derin ve ince Kırışıklıklarda ortadan kalkar.
Tüm göz çevresindeki dokular gençleşmiş olur. Çok kısa süren bir tedavi yöntemidir. Bütün yüzde estetik ameliyat olmuş kadar bir değişim oluşturur. Bu uygulama devrim niteliğinde ameliyatsız son derece etkili bir tedavi yöntemdir.”

ERZURUM

04 Ocak 2020 Cumartesi

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