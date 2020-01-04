Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı

İHA

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, Gençlik aşısı olarak da bilinen IAL Sistemin; kırışıklıkları dolgularla doldurmak yerine deriyi nemlendirmeyi, esnekliğini arttırmayı hedefleyen, teni canlandıran, yüz ve boyun derisinin geniş alanlarına uygulanan bir enjeksiyon tedavisi olduğunu söyledi.

Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, Gençlik aşısı olarak da bilinen IAL Sistemin; kırışıklıkları dolgularla doldurmak yerine deriyi nemlendirmeyi, esnekliğini arttırmayı hedefleyen, teni canlandıran, yüz ve boyun derisinin geniş alanlarına uygulanan bir enjeksiyon tedavisi olduğunu söyledi.
2003 yılında İngiltere’de başlamış olan bu uygulamanın daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde de yapılmaya başlandığını anlatan Dr. Mehmet Akgün, “Bütün canlı organizmalarda bulunan doğal bir madde olan hyalüronik asidin bir türünden oluşuyor. Hyalüronik asit, yumuşak bağ dokularında ve göz çevresindeki sıvıda yüksek oranlarda bulunuyor. Bazı kıkırdak ve eklem sıvılarıyla deri dokusunda da vardır. Deri dokusundaki hyalüronik asit, kolajenlerle lifler arasındaki boşlukları dolduran jöle benzeri bir maddedir. Deri dokusundaki hyalüronik asidin görevleri şunlar: Kandaki temel maddelerin canlı deri hücrelerine taşınmasını sağlayan bir mekanizma oluşturmak, suyu tutarak deriyi nemlendirmek, mekanik ve kimyasal hasarlara karşı destek işlevi ve kayganlaştırıcı işlev görmek” dedi.
Vücudumuzda bulunan hyalüronik asitin 1820 yaşlarında azalmaya başladığını ve ilerleyen yıllarda cildin esnekliğini yitirmesine ve kırışıklık oluşumuna sebep olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Akgün, “Güneşin UV ışınları ve yaşlanma, hyalüronik asit üretiminin azalmasının başlıca sebepleri. Hyalüronik asit yıllardır derin hatları ve kırışıkları doldurmak, kalçaları dolgunlaştırmak için kullanılıyor. Ciltteki hyalüronik asit düzeylerini artırdığı öne sürülen kremler ve tabletler de var ama bunların ne kadar yararlı olduğu tam olarak bilinmiyor. IAL Sistem deriyi uyararak doğal bir şekilde hyalüronik asit, kolajen ve elastin üretimi için büyük önem taşıyan ve cildin yapısını koruyan fibroblast oluşumunu artırır. Kan damarlarının gelişimini sağlayarak deriye daha fazla oksijen ve besin gitmesini sağlar, cildi hücrelere büyük zarar veren serbest radikaller korur. Sonuç olarak cilt daha genç, sağlıklı ve taze görünür. Diğer bir deyişle, bu antioksidan etki sebebiyle derinin yaşlanmasını önler ve bu nedenle günümüzde Gençlik Aşısı olarak tanınır” diye konuştu.
Dr. Mehmet Akgün, gençlik aşısı üzerine şunları söyledi; “Geçici bir işlem olan bu sistem, toprağı gübrelemek benzeri bir işlev gösterip, derinin daha canlı ve taze görünmesini sağlar. İhtiyaca göre de yılda bir tekrarlanabilir.
Nerede kullanılır? Yüz, boyun, dekolte bölgesi ve ellerdeki deriyi gerginleştirmek ve sıkılaştırmak için kullanılır. Kimler uygular? Sadece bu işin eğitimini alan doktorlar.
Kimlerde kullanılmamalı? Hyalüronik asite karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişiler. Tedavi programı İyi sonuç alınabilmesi için ilk 6 haftada 3 tedavi ve sonrasında aşırı yıpranmış ciltlerde 6 ayda 1, diğerlerinde yılda bir uygulanabilir. Hyalüronik asidin bilinen yan etkileri Enjeksiyon alanlarında geçici kızarıklık, şişme, ağrı, kaşıntı ya da hassaslık gibi enjeksiyona bağlı minik ve kısa sürede kendiliğinden iyileşen cilt lezyonları olabilir.”

ERZURUM

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön ...
Büyükşehir’in kar timleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri iş başında
Göz kapak tümörlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak tümörlerine dikkat
Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
YEREL HABERLER Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli ...
Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama milli takımının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama ...
Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
Oltu’da beklenen kar yağdı
YEREL HABERLER Oltu’da beklenen kar yağdı
Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 asılsız ihbar
YEREL HABERLER Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 ...
8 anneden örnek dayanışma
YEREL HABERLER 8 anneden örnek dayanışma
Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek kuşatılırız
YEREL HABERLER Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek ...
Göz kapak düşüklüğüne dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak düşüklüğüne dikkat
Erzurum'un yıldızları karda uçtu
YEREL HABERLER Erzurum'un yıldızları karda uçtu
Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret
2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi
YEREL HABERLER 2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk ...
MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek
YEREL HABERLER MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek
Sunar: ‘Hizmet rotamızı Palandökenliler belirler’ Sunar: ‘Ezberleri bozmak için varız’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Hizmet rotamızı Palandökenliler ...
Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim olamadı AFAD ekiplerinin eğitimi ve deprem tatbikatı sonrasında bir lise öğrencisi ailesini kaybetme korkusuna kapılarak, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim ...
Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor
Kadınlara özel dokunuş; O-Shot
YEREL HABERLER Kadınlara özel dokunuş; O-Shot
Burun ameliyatları için uygun aday mısınız?
YEREL HABERLER Burun ameliyatları için uygun aday mısınız?
Aşırı uyku depresyon belirtisi olabilir
YEREL HABERLER Aşırı uyku depresyon belirtisi olabilir

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X