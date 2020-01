Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği birbirinden güzel programlarla kentin sanat ve kültür hayatına adeta yön veriyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının seneidevriyesinde anıldı, Sarıkamış Şehitlerinin aziz hatırası saygıyla yad edildi. Mustafa Karataş’ın katıldığı programda da Mekke’nin fethi anlatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanatsal ve kültürel içerikli düzenlenen etkinliklerimizde şehrimizin sosyal hayatına da katkıda bulunuyoruz” dedi. Hemen hemen her gün kentte önemli etkinliklerin icra edildiğini belirten Başkan Sekmen, “Aziz milletimizin hafızasına yön veren tarihe tanıklık eden mümtaz şahsiyetleri anıyor, toplumsal hayatımızın, günlük yaşantımızın en temel yapı taşı olan ailenin önemini etkinliklerimizle vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Bir yandan âşıklık geleneğinin olmazsa olmazı olan halk ozanlarımızla sözlü ve yazılı edebiyatın günümüze kadar ulaşan geleneklerini anlatıyor, diğer yandan da eğitim içerikli konferanslarla güncel konularda halkımızı bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

“ERZURUM; BİR KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ülkelerin olduğu kadar şehirlerin de kültür kodlarının bulunduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; kültürümüzü, kültürel değerlerimizi ve kültür miraslarımızı sürekli ön planda tutuyor olmamızın çok özel bir sebebi var. Çünkü biz biliyoruz ki; benliğimizi dinç ve dinamik halde tutmamız, kültürel bağlarımıza sıkı sıkıya sarılmak, bu yolla kendimizi ‘tanımak’ ve ‘bilmekle’ mümkün olacak. Dolayısıyla göreve geldiğimiz ilk yıldan bu zamana kadar geçen süre zarfında geçmişle bugün arasında bir iletişim ve etkileşim kurabilmenin gayretini gösterdik. Kültürel yatırımlara yoğunlaşmamızın yanında, gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleriyle aslında gücümüzün kaynağını teşkil eden kültürel zenginliklerimize yönelik olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık.”

“HER TÜRLÜ KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİĞE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

Kentteki her türlü kültürel ve sanatsal etkinliğe öncülük ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı. “Erzurum’un geçmişine baktığımızda; bu kadim şehrin bağrından çıkmış olan edipler, âlimler, düşünürler, felsefeciler, mutasavvıflar, edipler ve düşünce dünyamıza mana iklimi kazandıran nice isimler karşılar bizi İşte bu bile Erzurum’un kültürel derinliğini ortaya koymak için başlı başına yeterli bir sebeptir. Hakikat bu iken; kültürün adeta menbağı olan bu şehirde kültürden ve sanattan uzak durmak, takdir edilmelidir ki; içine düşülen en büyük hatalardan birisi olacaktır. İşte bu anlayış doğrultusunda Erzurum’da kültürün ve kültürel etkinliklerin odak noktası olmaya, her türlü kültürel faaliyete öncülük etmeye ve kültürümüzü yaşatıp gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.”

