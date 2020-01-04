Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür”

İHA

HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAKİŞ'in yarım asrı geride bırakan bir Konfederasyon olduğunu belirterek, "HAKİŞ Konfederasyonu olarak Türkiye'deki sendikal harekete damgasını vuran bir konumdayız. Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve belirleyici bir aktörüyüz" dedi.

Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür”

HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAKİŞ’in yarım asrı geride bırakan bir Konfederasyon olduğunu belirterek, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’deki sendikal harekete damgasını vuran bir konumdayız. Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve belirleyici bir aktörüyüz" dedi.
HAKİŞ Kadın Komitesi tarafından “Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı”nın ikincisi Erzurum’da gerçekleştirildi.
Erzurum Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa, HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, HAKİŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAKİŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, MEMURSEN Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, HAKİŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve HAKİŞ’e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı.
“Konfederasyonlar Sendikal Harekette Kimliğin Adıdır”
HAKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, “Sendikal hayatta hangi konfederasyonla birlikte mücadele ettiğinizin çok büyük bir önemi vardır. Konfederasyonlar sendikal harekette bir kimliğin, bir adresin adıdır. HAKİŞ’in ilkeleri, prensipleri bizim için vazgeçilmezdir ve bağlayıcıdır. Mücadelemizin şeklini, şemalini veren konfederasyonumuzun ilkeleridir" dedi.
“Sendikal Hareketin Belirleyici Aktörüyüz”
HAKİŞ’in yarım asrı geride bırakan bir Konfederasyon olduğunu belirten Yıldız, “HAKİŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’deki sendikal harekete damgasını vuran bir konumdayız. Sendikal hareketin önemli, vazgeçilmez ve belirleyici bir aktörüyüz. Bunu kuruluş ilkelerimizi her gün geliştirerek, güçlendirerek ve yenileyerek geliştirdik. Bundan sonra da aynı güç ve ivmeyle yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“1976’da Yakılan Işık Katlanarak Devam Ediyor”
1976 yılında HAKİŞ’i kuranların mücadelesinin bugün de geçerli olduğunu vurgulayan Yıldız, “Kurucularımızın heyecanı bugün de HAKİŞ’te hala geçerli. O gün yakılan ışık bugün katlanarak devam ediyor. Bizim temel ilkelerimiz katılımcılık, diyalog, uyum ve iş birliğidir. En temel ilkelerimiz işçiişveren menfaat paralelliğidir. HAKİŞ olarak diğer konfederasyonlardan farklı olarak bir ilke ortaya koyduk. Kuruluşumuzdan itibaren bir dünya vizyonumuz var” ifadelerini kullandı.
“Sendikacılık Kolektif Bir Eylemdir”
HAKİŞ’in kurulduğu günden itibaren ilkelerine bağlı olarak bir mücadele gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldız, “İlkelerimizi sadece sendikal olarak değil, aynı zamanda demokratik ilkelere de saygılı olarak gerçekleştiriyoruz. Çünkü demokrasiyi en geniş, en özgür ve en katılımcı anlamda gerçekleştiriyoruz. HAKİŞ olarak itiraz etmekle beraber teklif, öneri ve çözüm getiren bir konfederasyonuz. Bu noktada diğer konfederasyonlardan ayrışmış bulunuyoruz. Bunun için de bugün yolumuza hızla devam ediyoruz. Konfederasyonumuz hızla büyüyor ve bu büyümeyi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü sendikacılık bir ekip işidir. Sendikacılık kolektif bir eylemdir” diye konuştu.
HAKİŞ’in çalışma hayatında, siyasi hayatta, Türkiye’nin kalkınması konusunda ve uluslararası konularda önemli bir sorumluluk aldığını söyleyen Yıldız, “HAKİŞ bu konularda politika geliştirmiş, mücadele etmiş ve bunların çoğunda da başarılı olmuştur. Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki süreçte de örnek teşkil edecek girişimlerde bulunmuştur. Kadın konusu da bunların başında gelmektedir” dedi.
“Faaliyetlerimiz Avrupa’da Örnektir”
HAKİŞ’in örgütlenme modelinin Avrupa’da ve dünyada örnek olduğunu anlatan Yıldız, “Birçok faaliyetimiz Avrupa’da ve dünya sendikal hareketinde örnektir. Taşeron sistemine karşı çıkışımız, özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadele bütün dünyaya örnektir” şeklinde konuştu.
“Türkiye’de ve Dünyada Zirvedeyiz”
HAKİŞ’in kadın konusunda önemli bir görüş ortaya koyduğunu dile getiren Yıldız, “Kadın konusunda Türkiye’de ve dünyada zirvedeyiz. Bütün benliğimizle, düşüncemizle, yüreğimizle, kalbimizle ve politikalarımızla önemli bir başarıyı ortaya koyuyoruz. Sloganımızla, ifadelerimizle, kendi kimliğimizle, anlayışımızla ve ortaya koyduğumuz politikalarımızla bugün ileri ve örnek bir noktadayız. Bunu da eylemlere dönüştürüyoruz. 1 Mayıs kutlamalarımızla, Dünya Kadınlar Günü toplantılarımızla, ulusal konulardaki eylemlerimizle örnek bir durumdayız. Bu konularda kendi modelimizi ve anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye’nin ve dünyanın buna ihtiyacı var” diye konuştu.
HAKİŞ’in kadın konusunda önemli bir ilkeyi gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, “HAKİŞ olarak ‘Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik’ dedik. Bizim kültürümüze, inancımıza ait bir ifadeyi ortaya koyduk. Bu ifade Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Kurulu’nda başlık olmuştur. Avrupa tarafından sahiplenilmiş bir başlık olmuştur” dedi.
“Kadın Konusunda Yeni Modellere ve Örneklere İhtiyaç Var”
HAKİŞ’in temel bakışının kapasitesini güçlendirmek olduğunu söyleyen Yıldız, “Bizim yapmaya çalıştığımız şey kendimizi geliştirmektir. Sendikal değerlerimizi ve anlayışımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu yüzden HAKİŞ 14. Olağan Genel Kurulu’nda 90 tane genel kurul kararı aldık. HAKİŞ’in her konuda söyleyeceği bir söz vardır anlayışından hareketle bu mücadeleyi verdik. HAKİŞ olarak sadece sorunlara itiraz eden değil aynı zamanda daha iyiyi arayan bir Konfederasyon olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her konuda olduğu gibi kadın konusunda yeni modellere ve örneklere ihtiyaç var. Kendimizi okumak ve yenilemek durumundayız. Genel kurul öncesinde geliştirdiğimiz ‘Medeniyetler ittifakından Sendikal İnşaaya’ sloganımız Avrupalı sendikacılar tarafından çok beğenildi. Kendi kültürümüzden yararlanarak sendikal harekete yeni bir şeyler katmış olmamızı çok anlamlı ve değerli bulduklarını söylediler” diye konuştu.
HAKİŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, yaşadığımız toplumda kadının oldukça büyük bir yeri ve konumunun olduğunu belirterek, “Bizler için kadınlar bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Gerek çalışma hayatında gerekse sosyal hayatta kadın emeğini takdir etmeden geçemeyiz. Bugün Erzurum’da gerçekleştirilen eğitim programının verimli geçmesini diliyorum” dedi.
HAKİŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “HAKİŞ Kadın Komitesi olarak Türkiye genelinde çeşitli illerde eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Bugün de OLEYİS Sendikamızın ev sahipliğinde Erzurum’da gerçekleştiriyoruz” dedi.
Zengin, HAKİŞ Kadın Komitesi’nin Türkiye’de ve dünyada kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Zengin, HAKİŞ Kadın Komitesi faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, eğitim programında gerçekleştirilecek eğitimler hakkında bilgi verdi.
Programda ayrıca Konfederasyonumuza bağlı OLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ulusoy ve MEMURSEN Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş birer selamlama konuşması yaptı.
Programda, “Çalışma Yaşamında Kadın Hakları ve Hukuksal Referanslar, İş ve Aile Yaşamının Uyumu, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikal Harekette Kadın ve HAKİŞ Kadın Komitesi Faaliyetleri” konularında sunumlar gerçekleştirildi.
Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

ERZURUM

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
YEREL HABERLER Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön ...
Büyükşehir’in kar timleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri iş başında
Göz kapak tümörlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak tümörlerine dikkat
Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
YEREL HABERLER Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı
YEREL HABERLER Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik ...
Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli ...
Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama milli takımının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama ...
Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
Oltu’da beklenen kar yağdı
YEREL HABERLER Oltu’da beklenen kar yağdı
Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 asılsız ihbar
YEREL HABERLER Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 ...
8 anneden örnek dayanışma
YEREL HABERLER 8 anneden örnek dayanışma
Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek kuşatılırız
YEREL HABERLER Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek ...
Göz kapak düşüklüğüne dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak düşüklüğüne dikkat
Erzurum'un yıldızları karda uçtu
YEREL HABERLER Erzurum'un yıldızları karda uçtu
Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan EGC’ye Ziyaret
2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi
YEREL HABERLER 2020'nin ilk karı vatandaşların hasretini dindirdi
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk Üniversitesi’nde
YEREL HABERLER Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Atatürk ...
MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek
YEREL HABERLER MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek
Sunar: ‘Hizmet rotamızı Palandökenliler belirler’ Sunar: ‘Ezberleri bozmak için varız’
YEREL HABERLER Sunar: ‘Hizmet rotamızı Palandökenliler ...
Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim olamadı AFAD ekiplerinin eğitimi ve deprem tatbikatı sonrasında bir lise öğrencisi ailesini kaybetme korkusuna kapılarak, gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Afet ve Acil Durum tatbikatında gözyaşlarına hakim ...
Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor
Kadınlara özel dokunuş; O-Shot
YEREL HABERLER Kadınlara özel dokunuş; O-Shot

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X