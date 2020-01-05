Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

İHA

Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor

Yıldızkent’te hizmete açılan Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde verilecek eğitimler için kayıt almaya başladı.
Palandöken Belediyesi yatırımlarından Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerinde yapılacak eğitimler için kayıt almaya başladı. İlk etapta 19 alan ve branşta verilecek eğitimler için, Efkan Ala Kültür Merkezi Palandökenlileri bekliyor.
Efkan Ala Kültür Merkezi, atölyelerini kursiyerlere açıyor Heykel Yapım, Satranç, Adli Takip, İşaret Dili, Emlak Danışmanlığı, İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hijyen, Ney, Karakalem, İngilizce, Diksiyon, Hüsnü Hat, Tasavvuf Musikisi, Modern El Sanatları, Tiyatro, Keman, Gitar ve bağlama atölyeleri için kayıtlar başladı.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilk etapta 19 alanda verilecek eğitimler için Palandökenlileri kayıt yaptırmaya davet etti. Açılan kurslarla meslek veya sanat edinmenin yanında, sosyal yaşama da kursiyerlerin aktif bir şekilde katılım sağladıklarını dile getiren Başkan Sunar, “Gerek Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimizde, gerek Efkan Ala Kültür Merkezi’mizde açmış olduğumuz kurslarla ana amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında kursiyerlerimizin ev ekonomilerine de öğrendikleriyle ciddi katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Öğrenirken kazanıyor kursiyerlerimiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben bütün Palandökenli hemşerilerimi bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

ERZURUM

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:10
  • YATSI 18:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor Teknik Direktör Erkan Sözeri: “Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da ...
Aşkale’de karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Aşkale’de karla mücadele seferberliği
Köy çocukları sinema ile tanıştılar
YEREL HABERLER Köy çocukları sinema ile tanıştılar
71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu 53 yıldır futbol oynayan 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt kaptan olarak sahaya çıktı
YEREL HABERLER 71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu 53 ...
Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ...
26 öğrenci ilk kez sinemaya gitti
YEREL HABERLER 26 öğrenci ilk kez sinemaya gitti
Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü
YEREL HABERLER Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla ...
Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye yetiştirdiler
YEREL HABERLER Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye ...
Hüseyin Üneş: “Hedefimiz yeniden Süper Lig'de yer almak" BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "11 milyon TL toplanan bağış kampanyasının 6 milyon TL ödendi"
YEREL HABERLER Hüseyin Üneş: “Hedefimiz yeniden Süper Lig'de yer ...
Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür”
YEREL HABERLER Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici ...
Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
YEREL HABERLER Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön ...
Büyükşehir’in kar timleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri iş başında
Göz kapak tümörlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak tümörlerine dikkat
Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
YEREL HABERLER Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı
YEREL HABERLER Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik ...
Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Bitkisel destek tedaviler kanser tedavisine önemli ...
Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama milli takımının gösterisi nefes kesti
YEREL HABERLER Erzurum’da kışa merhaba festivali Kayakla atlama ...
Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Topkaynak Köyü Camisi yeniden hizmete açıldı
Oltu’da beklenen kar yağdı
YEREL HABERLER Oltu’da beklenen kar yağdı
Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 asılsız ihbar
YEREL HABERLER Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'ne 210 bin 156 ...
8 anneden örnek dayanışma
YEREL HABERLER 8 anneden örnek dayanışma
Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek kuşatılırız
YEREL HABERLER Emekli Tümgeneral Okyar: Libya'ya gitmezsek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X