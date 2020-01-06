Öğrenciler gazileri ziyaret edip, yazdıkları mektubu verdi

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde ilkokul öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleri ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, gaziler için yazdığı mektubu Başkan Recep Akgül'e verdi. Folklor kıyafeti giyen 2 öğrenci, tekerlekli sandalyedeki gazi Hüseyin Tekin'i öperek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Yakutiye'deki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nun öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleri ile birlikte Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'ne ziyarette bulundu. Kendilerine çiçek ve duygularını yazdıkları mektubu getiren öğrencilere çay, kolonya ve çikolata ikram eden gaziler, çocukların merak ettiği soruları da cevapladı. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, "Savaş meydanlarının en büyük rütbesi şehitliktir; ama gazilik de bu rütbeden sonra gelen en ulvi değerler arasındadır. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, birlik ve beraberliğimiz korumak için hainlerin karşısında durduk. Bizim sizlerden isteğimiz, okulunuza vatan millet sevgisi ile okumanız. Derslerinize çok çalışıp, ülkenize yararlı birer evlat olarak yetişmeniz" diye konuştu.

Başkan Akgül ve dernekteki diğer gaziler, öğrencilerin kaleme aldığı mektubu okurken, duygulandı. Erzurum erkek ve kadın folklor kıyafeti giyen Aslı Berra Salim ve Yunus Emre Yıkılgan isimli öğrenciler, geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan gazi Hüseyin Tekin'i öperek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Sık sık ziyarete geleceklerini söyleyen Aslı Berra Salim, "Bizler için neler yaptığınızı hem okuyarak hem de öğretmenlerimizin anlatmasıyla biliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de şehitlerimize, sizlere ve vatanımıza layık birer evlat olacağız" dedi.



ERZURUM 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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