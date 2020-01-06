Kalem tekniği ile saç ekimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalem tekniği ile saç ekimi

İHA

Son trendin DHI saç ekim tekniği olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, kalem tekniği ile saç ekiminin mutlu ettiğini söyledi.

Kalem tekniği ile saç ekimi

Son trendin DHI saç ekim tekniği olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, kalem tekniği ile saç ekiminin mutlu ettiğini söyledi.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “ Hairestetik Turkey’de uygulanan bu yöntem sayesinde, saçlı deriye cerrahi bir işlem uygulamaya gerek kalmaksızın, yeni saçlara sahip olabilmektesiniz. DHI Saç Ekimi; saçlı deriden alınan köklerin, dökülme ve açıklık yaşanan kısımlara nakledilmesi işlemidir. Özellikle kısa zamanda sonuç almak isteyen kişiler, bu yöntem sayesinde sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. DHI Yöntemi merkezimizde uzun süredir uygulanmaktadır. Bu yöntemi özellikle saçını kesmek istemeyen hastalarda sıkça kullanmaktayız. DHI Choi (saç ekimi kalemi) iğne içine yerleştirilen greftin direkt ekimi ile gerçekleştirilir. Fakat daha geniş bir ekibe ihtiyaç duyulduğu ve kullanılan CHOİ kalemi gibi ekipmanların farklılığından dolayı FUE yöntemine göre daha pahalı bir yöntemdir” dedi.
Saç ekiminin tarihçesinin uzun yıllara dayandığını, yapılan ARGE çalışmaları sonucunda yeni yöntemlerin geliştirildiğini ifade eden Sönmez, “İlk olarak uygulanan ağrılı ve iz bırakan FUT yöntemidir. Daha sonra gelişen yöntem, FUE biçimini almıştır. Son olarak uygulanan yöntem ise; DHI Saç Ekimi yöntemidir. Saç ekimi için başvuran hastalarımıza ilk olarak çeşitli tetkikler yapılarak, ekim yapılacak saçın kalitesi belirlenir. Bu tetkikler sırasında hastanın saç yoğunluğu, saçın hammaddesi keratinin kalitesi, saç diplerinin dayanıklılığı gibi saç ekimi konusunda oldukça önemli etkenler araştırılır. Çıkan sonuçlara bakılarak, saçlı deriden alınacak kök sayısı ve ön saç çizgisi belirlenir. Saç dökülmesi yaşanan bölgeler lokal ve genel olarak iki grupta incelenir. Açıklık kafanın üst kısmının tamamını kapsıyorsa, bu durumda 4 bin ila 7 bin saç kökü donör bölgeden (ense yukarısı ve iki kulak arasında kalan bölge) çıkarılır. Köklerin çıkarılma işlemi oldukça önemlidir. Çıkan kökün sağlıklı olması için, açıklık bulunan bölgeye nakledilene kadar zarar görmeyecek koşullarda saklanması gerekir. Yani yoğun ışık altında kalmamalı ve uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Bu işlem alelade bir klinikte yaptırılmamalıdır. Her ne kadar neşter kullanılmadan yapılan bir işlem olsa da, olası enfeksiyon kapılma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. DHI Saç Ekimi yönteminde neşter kullanılmaz. İşlem, saçlı deride delikler açılmadan sancısız olarak gerçekleştirilir. Diğer yöntemlerde saçlı deriden şeritler halinde deri parçaları çıkarılır ve yara izi kalma durumu vardır. DHI Saç Ekimi sırasında ve sonrasında ekstra koruma gerekmez ve hızlı sonuçlar elde edilir. FUT yönteminde ise işlem öncesi ve sonrası hem antibiyotik hem de ağrı kesici ilaç kullanımı gerekmektedir” diye konuştu.
DHI öncesi kullanılan yöntemlerde uzun inceleme sürelerinin bulunduğunu kaydeden Sönmez, “Saç kökü uzun süre dış ortamda kalmaktaydı ve bu durum hasar oluşmasına neden olmaktaydı. DHI saç ekimi yöntemi sayesinde tek tek çıkarılan kökler ilgili bölgeye hemen nakledilerek, hem zamandan hem de saç kalitesi bakımından kazanç sağlanmaktadır. Küresel dünya hızlı yaşamı beraberinde getirmektedir. İnsanlar her alanda hızlı sonuçlar elde etmek istemektedirler. DHI Saç Ekimi işte burada devreye girmektedir. Geçmişte kullanılan yöntemlerde saçların gelişme, büyüme evresi daha geç gerçekleşmekteydi. Bu yöntem ile saç kökü büyümeye hazır olarak yeni bölgeye nakledilmektedir.
Saç ekimi sırasında sadece saç kökleri değil, saç gelişiminde gerekli olan yağ bezeleri ve kökün korunmasını sağlayan dış zar olarak adlandırılan kısımlar da saçlı deriden tahliye edilir. DHI Saç Ekimi sırasında bu işlemler oldukça hızlı gelişir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diş eti kanamalarına dikkat
YEREL HABERLER Diş eti kanamalarına dikkat
Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat
Toplumsal duyarlılık için köy yollarına düştüler
YEREL HABERLER Toplumsal duyarlılık için köy yollarına düştüler
TYB Erzurum Şubesi Necati Öner’i andı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi Necati Öner’i andı
Aziziye Belediyesinden eğitim yatırımı Başkan Orhan; “Eğitimde büyük başarılar bekliyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesinden eğitim yatırımı Başkan Orhan; ...
Öğrenciler gazileri ziyaret edip, yazdıkları mektubu verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler gazileri ziyaret edip, yazdıkları mektubu ...
Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini kursiyerlere açıyor
YEREL HABERLER Efkan Ala Kültür Merkezi, atölye ve dersliklerini ...
BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor Teknik Direktör Erkan Sözeri: “Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz”
YEREL HABERLER BB Erzurumspor kinci yarı hazırlıklarını Antalya’da ...
Aşkale’de karla mücadele seferberliği
YEREL HABERLER Aşkale’de karla mücadele seferberliği
Köy çocukları sinema ile tanıştılar
YEREL HABERLER Köy çocukları sinema ile tanıştılar
71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu 53 yıldır futbol oynayan 71 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt kaptan olarak sahaya çıktı
YEREL HABERLER 71 yaşındaki futbolcu Erzurum’a transfer oldu 53 ...
Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ...
26 öğrenci ilk kez sinemaya gitti
YEREL HABERLER 26 öğrenci ilk kez sinemaya gitti
Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü
YEREL HABERLER Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla ...
Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye yetiştirdiler
YEREL HABERLER Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye ...
Hüseyin Üneş: “Hedefimiz yeniden Süper Lig'de yer almak" BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "11 milyon TL toplanan bağış kampanyasının 6 milyon TL ödendi"
YEREL HABERLER Hüseyin Üneş: “Hedefimiz yeniden Süper Lig'de yer ...
Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici aktörüdür”
YEREL HABERLER Yıldız, “Hak-İş sendikal hareketin belirleyici ...
Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
YEREL HABERLER Genital estetik operasyonla çözüme ulaşacak 4 sorun
Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da 532 köy yolu kardan kapandı
Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kentin kültür ve sanat hayatına yön ...
Büyükşehir’in kar timleri iş başında
YEREL HABERLER Büyükşehir’in kar timleri iş başında
Göz kapak tümörlerine dikkat
YEREL HABERLER Göz kapak tümörlerine dikkat
Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
YEREL HABERLER Horasan Kars karayolunda tır şarampole uçtu
Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik aşısı
YEREL HABERLER Derinin daha canlı ve taze görünmesi için gençlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X