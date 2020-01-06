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Ciltteki bozulmalara dikkat

İHA

Dr. Sevgi Ekiyor, zaman içerisinde yaş arttıkça cildin dokusundaki yağ oranının, kollajen miktarının değişmesi, güneş ışığının olumsuz etkileri, yer çekimi gibi kaçınılmaz unsurlardan ciltte sarkmalar, kırışıklıklar, parlaklığında azalmalar görüldüğünü söyledi.

Ciltteki bozulmalara dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, zaman içerisinde yaş arttıkça cildin dokusundaki yağ oranının, kollajen miktarının değişmesi, güneş ışığının olumsuz etkileri, yer çekimi gibi kaçınılmaz unsurlardan ciltte sarkmalar, kırışıklıklar, parlaklığında azalmalar görüldüğünü söyledi.
Dr. Sevgi Ekiyor, “Bir de stres uykusuzluk yorgunluk kötü beslenme gibi dış etkenler mevcutsa cilt yapısının kötüleşmesi kaçınılmaz hızlanır. Medikal estetiğin tekniklerinin , ilaç ,ürün ve teknolojinin özellikle son yıllarda hızla gelişmesi ve uygulanabilirliğinin kolaylaşması ile tamamen mümkün hale gelmiştir. Hatta bu yöntemlerin, ameliyatla alınacak sonuçla ve tedavinin kalıcılığıyla paralel olması hatta daha acısız ve hastanın hayat kalitesini düşürmeden tedavi olabilmesi avantajlarıyla karşılaşmaktayız. Örümcek ağ, dolgu,botoks, grp(growth factor rich plasma) ,mezoterapimezolifting, karbondioksitli Fraksiyonel Laser,focuslu ultrason , ozon tedavi güvenilir hastanın günlük hayatını etkilemeyen başlıca tedavilerdendir. Bu yöntemlerin etki süreleri kullanım nedenleri değişken olup kişiye uygunluğuna, beklenilen yanıta, mevsime göre karar verilir. Bu yöntemlerin cinsiyet ayırmaksızın kullanımı mevcut olup, yaş grubuna ve cinsiyete göre öncelikli tercihi ve dozu değişebilmektedir. Örümcek ağiple germe , çok ince iğneler veya kanüller içine yerleştirilmiş ameliyat ipliklerine benzer PDO denen düz ya da kılçıklı yapılarda üretilmiş iplerin kişinin yüzündeki sarkma durumuna göre, iplerin cilt tabakalarınından uygun yerlerine ve hedeflediğimiz görünüme göre hesaplanarak iplerin yerleştirilmesidir. Daha işlem sırasında yüzün gerildiğini ve asıldığını zaten hissedebilirsiniz. Bu süreci iplerin yerlerine yerleşmesi ve etrafında kollajen toplayarak fibrozis (yapışıklık, etraf dokulara tutunması) izler bu da bu işlemin kalıcılığının asıl sebebidir. Yalnızca 30 dakika gibi bir sürede lokal anesteziyle , alerji riski olmadan, alınacak tedbirlerle günlük hayata dönmenin hızlı olduğu güvenilir ve 2 yıl ömrü olan bir yöntemdir. Genel anestezi almadan, olabilecek ameliyat komplikasyonlarına maruz kalmadan , rahatsızlık hissini, ağrıyı minimuma indirmiş bu yöntem sayesinde hızlı ve kolay şekilde daha sıkı daha genç görünüme sahip olabiliyorsunuz. Oluşabilecek ağrı, kızarıklık, şişlik veya morluklar desteklenen tedavi ile aynı gün veya 23 gün içerisinde gerilemektedir. Hastanın yüzünü ovuşturmaması, yüzüstü 3 hafta yatmamış, sıcak su ,sauna gibi ortamlardan kaçınması, Güneş'ten yüzünü koruması gibi tedbirler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan tedavisini en iyi şekilde sonuçlandırır. Dolgu, yüzümüzde sadece yaşlanmayla değil, tekrarlayan mimiklerin kullanımıyla da yerleşen çizgiler ve bunların çukurlaşmasıyla gördüğümüz nasolabial dediğimiz dudakburun arası, iki kaş arası, dudak üstü ve altı , çene gibi bölgelerle, çeşitli sebeplerle hacim kaybına uğrayan cilt alanlarını doldurma yöntemidir. Burada dikkat edilecek husus, çalışılacak cilt alanına göre uygun molekül ağırlıklı ürünü seçmek ve cilt tabakalarından ürünün konulması doğru olan katmanı bilmektir. Botoks, botulinum toksini, ameliyatsız yüz gençleştirme isteyen hastaların en çok talep ettiği yöntemlerin başında geliyor. Yaşlanma ile cilt gerginliğinde azalma , kırışıklık ve tekrarlayan mimik kaslarının kullanımı ile kas gücünün zayıflaması sonucu sarkma olan iki kaş arası, alın, Kaz ayağı çizgileri diye tarif edilen gözün dış kenarlarına en sık uygulamasını yaparız. Botoksun, gülümsemenin güzelleştirilmesini istediğimiz asimetrinin, üst dişlerin daha önde olması ve gülümserken gözükmesi gibi , çenesini sıkarak uyuyanlarda çenedeki hipertrofi dediğimiz büyüyen kasın rahatlatılması inceltilmesi gibi başka kullanım alanlarından da faydalanmaktayız.
Grp, her yaş grubuna , kanla alakalı bazı hastalıkları olmayan(hemofili,pıhtılaşma problemleri, kanser,..) kişinin kendisinden alınan 10 cc kanın santrifüj edilerek elde ettiğimiz plazmanın (prp) aktivatörler yardımıyla daha etkili halde tedavi sağlayan bir yöntemdir. Grp yi ,sarkma kırışıklık olan bölgeler, akne izleri, cilt lekeleri , çatlak Tedavisi, saç dökülmesi gibi birçok nedenle tercih etmekteyiz. Cilde sürülen lokal anestezilerle işlem sırasında sadece çok hafif iğnenin girişi sırasında acı hissedilebilir. Enjeksiyon içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığından alerjik reaksiyon riski oluşturmaz” dedi.
MezoliftingMezoterapi hakkında bilgi veren Dr. Ekiyor, “Cildin kollajen ve elmastın üretimini artırarak cildi yenilemek sıkılaştırmak, sarkmaları azaltmak ve cildin daha parlak görünüm almasına etkisi vardır. Bu tedavide kişinin cildinin ihtiyacı olan mezoterapi ilaçları uzman hekimin ayarlayacağı kombin ve dozlarla mikroenjektörlere çekilerek hastaya uygulanır. Hasta gündelik hayata tedaviden hemen sonra devam edebilir. Hastanın ihtiyacına göre tatmin edici sonuçlar alabilmek için seans sıklığı ve tekrarına karar verilir. CO2 ki Fraksiyonel lazer ile yüz gençleştirme, cildin lazer ışınları ile komple taranması böylece cilt altında kollajen üretimini artırmak, bağ dokusunu yenilemek ve cilt üstünde mikro yaralar kabuklanmalılar oluşturarak cildin yavaş ve sağlıklı dökülmesini sağlama esasına dayanır. 2030 dakika içinde biten bu tedavide de hastaya göre seans sıklığına ve aralığına karar verilir. İyileşme tedaviden sonra 23 hafta devam eder ve hasta bu yöntemin etkilerini 1218 ay görmeye devam eder. Lazerle yapılan diğer işlemlerde olduğu gibi güneş, solaryum, sıcak ortam, 1 hafta sıcak duştan kaçınılmalı , cilde uygun ve yeterli koruma sağlayabilecek güneş koruyucusuz asla dışarı çıkılmamalıdır. Focuslu ultrason, ultrasonun ses dalgalarını cildin en alt tabakasına dahi iletebilmesi bu sayede taşınarak da cildin kollajen üretimini arttırması mekanizmasıyla daha sıkı bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Kaz ayaklarını, çene sarkmalarını, göz kapağı sarkmalarını, gıdı sarkmasını, yanaklardaki sarkmaları, kısaca yüzümüzün tamamında meydana gelen sarkmalara uygulanıyor. İşlemin süresi bölgede yapılan çalışmaya göre değişiyor göz çevresinde tahmini 20 dakika iken boyunda 45 dakikaya kadar uzayabiliyor. İşlem sonrasında yüzde tedavi süreci hemen başlayacaktır. Gün geçtikçe ciltte gerilme parlama etkileri hissedilecektir. 36 ay arasında cilt tipine göre sonuçlar net görülecek, 2 yıla kadar da etkisi devam edecektir. Ozon tedavisi, aktif ozon gazı kullanılarak bağışıklık sistemini güçlendirmek, hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırmak , enfeksiyon hastalıklarına direnç artırmak ve enfeksiyon, yara iyileşmesi, cilt hastalıkları, kronik birçok hastalığın tedavisini sağlamak amaçlıyla kullanılmaktadır. Alman'ların deyimiyle “kan yıkama” diye anılan bu yöntem güvenli etkili çok amaçlı bir bilimsel uygulamadır. Major yöntem , minör yöntem , subcutan,vücut boşluklarına, eklem içine verilmesi ve ozonlanmış ürün kullanımı ile vücudun ozonla buluşması sağlanır. Major yöntem de hastadan alınan 50200 ml kan ozonla karıştırılarak tekrar hastaya verilir. Minör yöntemle 2 ile 5 cc alınan kan ozonlanarak kas içine enjekte edilir. Sükuttan denilen yöntemle belirlenmiş doz hacmindeki ozon gazı kullanılacak alana uygun iğne tercihiyle cilt altına verilir. Ameliyatsız yüz gençleştirme için ozonu yüze subcutan cilt altına vererek , cildin havalanmasını arttırmayı, yapışıklıkları gidermeyi, yaşlanmış sertleşmiş yağ dokusunun yakılmasını hedefliyoruz. Ozonun yara iyileşmesini hızlandırması, enfeksiyon önleyici etkileri de yüzün daha temiz , yenilenmiş, yumuşak ve genç görünümüne kavuşmasını sağlıyor” diye konuştu.
Bu yöntemlerin cinsiyet ayırt etmeksizin kullanılan yöntemler olduğunu ifade eden Dr. Ekiyor, “Önemli olan hastanın cilt yapısı, cildinin geçmişi, cilt yaşı ve buna göre cildin ihtiyaçları olup bir de hastanın beklentilerine dikkat ederek tedavi protokolünü düzenlemek gerekir. Temel hedef hastanın cildinin alt yapısını iyileştirerek üst katmanlarda dışa vuran bozukluk ya da eksiklikleri gidermek olmalıdır. Böylece sonuçların tatmin edici olması ve kalıcılığının uzaması hedeflenir” şeklinde konuştu.

ERZURUM

06 Ocak 2020 Pazartesi

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