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Çocuklarda internet kullanımı ve ebeveyn iletişimine dikkat

İHA

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, çocuklarda internet kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuklarda internet kullanımı ve ebeveyn iletişimine dikkat

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, çocuklarda internet kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, “Günümüzde 2 12 yaş grubunda giderek yükselen internet kullanım oranı ebeveynler tarafından kontrol altına alınmadığında aile ve çocuk iletişimi, çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi açısından bir tehlike arz etmektedir. Çevrimiçi ortamların bu denli gelişimi ve her yaş grubuna hitaben içerikler barındırması aslında hepimizi bağımlılığa sürüklüyor. Bu durum çocuklarda ise farklı bir boyut alıyor, çünkü onlar okumayazma bilmeden random olarak internette geziyorlar. Örneğin YouTube'da izleme alışkanlıklarına yönelik sıralanan içerikleri teker teker tüketiyorlar. Sesli arama yaparak ulaştıkları içerikler arasında bazen yanlış sonuçları takip ederek farklı içeriklerle de karşılaşabiliyorlar. Tehlike olarak nitelendirdiğimiz serüven tamda bu noktada başlıyor aslında. Bizler kalabalık bir ortamda, arkadaş veya aile buluşmalarında yada çocuklarımıza sözümüzü dinletemediğimiz anlarda en kolay çözüm yolu olarak ellerine bir tablet vererek onları sakinleştirdiğimizi düşünüyoruz. Yanılıyoruz! Onlar dijital dünyanın uçsuz bucaksız deryalarında yüzerken bizlerde dinleniyor veya onları mutlu ettiğimizi düşünerek rahatlıyoruz. Aslında onları asla internetle baş başa bırakmamalıyız” dedi.
“2 6 yaş grubu çocuklarda internet kullanımı konusunda daha kontrollü olmalıyız”
Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan bu dönemde çocukların araştırmayı, yeni bir şeyler öğrenmeyi sevdiklerini ve her şeyi merak ettiklerini ifade eden Arslantaş, “Bu noktada kontrolü ele almalı ve çocukların gündelik yaşantısında ki diğer faaliyetlerden daha fazla süreyi internette harcamalarına müsaade etmemeliyiz. Telefon, tablet veya bilgisayarlarımıza gerekli güvenlik duvarları kurabilir, internet sağlayıcığımızdan destek alarak ebeveyn kontrolü hakkında destek talep edebilir vb. çeşitli önlemler alabiliriz. İstemediğimiz içeriklere maruz kalmamaları açısından bu oldukça önemli. Çocuğunuzun YouTube ve benzeri bir çevrimiçi video deposuna erişimi varsa, bu erişimi sizin veya bir başka yetişkinin hesabı üzerinden sağlıyorsa, ne izlediğini, ne izletildiğini inceleyin. Videoları denetlerken çocuğunuzun karşı karşıya kaldığı içeriklerden nasıl etkilendiğini gözlemleyin. İçeriğin fayda sağlamaktan ziyade zarar verdiğini düşündüğünüz anda gecikmeden müdahale edin. Çocuğunuzla izlediği içerik üzerine konuşun ve fikir alışverişinde bulunun. YouTube çocuklar için artık bir oyun parkı, çizgi film veya animasyon cennetiyse çocuğunuzun bu alanda düşüp kendini incitmemesi için onu yalnız bırakmayın. Çocukların yanlış ve fazla internet kullanımı, aile ve sosyal ilişkilerinde sorun oluşturur. Zamanının çoğunu bilgisayarda geçiren çocuklarda derslere karşı ilgide azalma, dikkat, konsantrasyon ve motivasyon eksikliği, dil gelişimlerinde gerileme görülür. Küçük yaşlardan itibaren kontrolsüz internet kullanımı çocukta bağımlılık oluşturur. Yaşına uygun olmayan sitelere girmek çocuğun kafasını karıştıracağı gibi psikolojik açıdan da gelişimine ket vuracaktır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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