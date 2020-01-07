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Vücuttaki sarkmalara dikkat

İHA

Dr. Burak Bağ gençlik aşısı hakkında bilgi verdi.

Vücuttaki sarkmalara dikkat

Dr. Burak Bağ gençlik aşısı hakkında bilgi verdi.
Dr. Burak Bağ, “Gençlik aşısı, zamanla ciltte oluşan kırışıklık, sarkma ve deformasyonların giderilmesinde uygulanan tedavi yöntemidir. Gençlik aşısının amacı ciltteki hyalüronik asit miktarını arttırarak kalıcılığını sağlamaktır. Gençlik aşısı ile cilt yeniden yapılandırılarak canlanır, elastin ve kollajen aktivitesi artarak doğal şekilde nemlenmesi sağlanır. Ayrıca serbest radikallerin etkileri de azaltılmaktadır. İçeriğinde nükleik asit ve protein içermediği için, diğer dolgulardan farklı olarak organiktir. Sıklıkla tercih edilmesinin sebebi de budur” dedi.
20li yaşlardan itibaren Hyaluronik asit azalmaya başladığını ifade eden Dr. Bağ, “35 yaşından sonra ise bu azalma hızlanmaktadır. Hyaluronik asitin azalması ile birlikte ciltte hidrasyon ve volüm desteği gerekir. Hastalık yoktur hasta vardır felsefesi estetik dünyasında da geçerlidir. Onun için her türlü estetik ve sağlık sorununda karar verirken doktorunuzla muayene sonrası ortak bir yolda buluşmak en doğru yöntemdir. Belirli bir yaştan sonra, hyaluronik asit ve kollajenin azalması ile birlikte yüzde sarkma ve volüm kaybı başlar. Özellikle elmacık kemikleri çevresinde volüm kaybı ve göz altından aşağıya doğru torbalanma sonucu zaman ve yer çekiminin etkisiyle, yüzde sarkmalar başlar. Sarkma ile birlikte, yüz ifadesi asık ve yorgun gözükür. İçeriğinde alerjik reaksiyona sebep olabilecek nükleik asit ve protein bulunmadığı için güvenilirdir. Yan etkisi yok denecek kadar azdır. Gençlik aşısı kalıcılığının hacim etkisi ortalama 6 ay, hidrasyon, parlaklık ve elastikiyeti arttırma desteği ortalama 12 ay sürmektedir” diye konuştu.
Kanser hastaları hariç 18 yaş üzerinde herkese uygulanabildiğini kaydeden Dr. Bağ, “Uygulama sonrasında ertesi gün makyaj yapılabilir. Gençlik aşısı uygulamasının etkisi hemen görülebilmektedir. Parlaklık ve Canlılık ve parlaklık ise 7 gün içerisinde başlayarak aylar içinde artarak devam etmektedir. Günde 2 litre su içilmesi halinde uygulamanın etkisi daha uzun sürecektir” şeklinde konuştu.

ERZURUM

07 Ocak 2020 Salı

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