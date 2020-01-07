ARAS elektrik esnafın yanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ARAS elektrik esnafın yanında

İHA

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkârların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

ARAS elektrik esnafın yanında

ARAS Elektrik Perakende Satış A.Ş., Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) ile imzaladığı protokolle bölgedeki esnaf ve sanatkârların yanında olabilmek için tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.
Protokole ESOB Başkanı Rasim Fırat ile birlikte imza atan Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç, "Elektrik faturalarında yüzde 5 indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârların Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yapacakları sözleşme için vergi levhası, yetki belgesi, kimlik fotokopisi ve bunun gibi evraklar ile müracaatlarını bekliyoruz. Bu anlaşmanın esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

ERZURUM

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: “Erzurum 6 bin yıllık tarihinde sadece Saltuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir” “Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor”
YEREL HABERLER Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: ...
Erzurum buz kesti Şadırvanlar buz tuttu, aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi
YEREL HABERLER Erzurum buz kesti Şadırvanlar buz tuttu, aç kalan ...
Özgür Balakar, dünya starının radarına girmeyi başardı
YEREL HABERLER Özgür Balakar, dünya starının radarına girmeyi ...
Somon DNA ile cildinizi yenileyin
YEREL HABERLER Somon DNA ile cildinizi yenileyin
Vücuttaki sarkmalara dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki sarkmalara dikkat
Çocuklarda internet kullanımı ve ebeveyn iletişimine dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda internet kullanımı ve ebeveyn iletişimine ...
Köy çocuklarının Palandöken'de kızak keyfi
YEREL HABERLER Köy çocuklarının Palandöken'de kızak keyfi
Minikler, güzel sanatlar fakültesinde baskı resim yapmayı öğrendi
YEREL HABERLER Minikler, güzel sanatlar fakültesinde baskı resim ...
Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı
YEREL HABERLER Bölge rektörleri kariyer fuarı gündemiyle toplandı
Voleybol'da Aşkale damgası
YEREL HABERLER Voleybol'da Aşkale damgası
Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ağırladı
YEREL HABERLER Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş’i ...
AK Parti eski Milletvekili Deligöz’ün baba acısı
YEREL HABERLER AK Parti eski Milletvekili Deligöz’ün baba acısı
DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı 2019 yılında bölgeden 1 milyar 842 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
YEREL HABERLER DAİB 2020 yılı ihracat hedeflerini açıkladı 2019 ...
Prof. Dr. Çomaklı: "Kültürel iş birliğinin gelişmesi adına yeni projelere gereken desteği vereceğiz" Rektör Çomaklı STK ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çomaklı: "Kültürel iş birliğinin gelişmesi ...
Saça özel kokteyller
YEREL HABERLER Saça özel kokteyller
Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
YEREL HABERLER Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
YEREL HABERLER Göz altı torbaları neden olur? Tedavisi nedir?
MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP Milletvekillerinden MHP Erzurum İl Başkanı ...
Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama’dan ‘Bir Çocukta Sen Sevindir’ kampanyasına destek
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama’dan ‘Bir ...
Ciltteki bozulmalara dikkat
YEREL HABERLER Ciltteki bozulmalara dikkat
Diş eti kanamalarına dikkat
YEREL HABERLER Diş eti kanamalarına dikkat
Kalem tekniği ile saç ekimi
YEREL HABERLER Kalem tekniği ile saç ekimi
Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Obezite cerrahisi sonrası beslenmeye dikkat
Toplumsal duyarlılık için köy yollarına düştüler
YEREL HABERLER Toplumsal duyarlılık için köy yollarına düştüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X