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Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: “Erzurum 6 bin yıllık tarihinde sadece ...

İHA

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2020 yılının Saltuklu yılı ilan edilmesi için tarihi ve bilimsel bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Uçar, "Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor" dedi.

Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: “Erzurum 6 bin yıllık tarihinde sadece Saltuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir” “Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2020 yılının Saltuklu yılı ilan edilmesi için tarihi ve bilimsel bir takım çalışmalar içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Uçar, “Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor” dedi.
Dr. Uçar, Kardelen TV’de yayınlanan Farklı Bakış programının konuğu oldu. İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Üç kümbetler projesinden; Hacı Cuma projesine kadar bir çok konuda önemli açıklamalar yaptı.
“Erzurum sevdalısı bir kişi olarak Erzurum’un tarihi kültürünün ön plana alınmasını önemli olduğunu anladık” diyen Dr. Uçar, “1071 den hemen sonra Anadolu’nun ilk Müslüman yerleşim yeri Erzurum’dur. Anadolu’da kurulmuş ilk Türk devleti dolayısıyla bunu ön plana çıkarma gereği duyduk.
Erzurum 6 bin yıllık tarihinde sadece Saltuklu’ya başkentlik yapmış bir şehirdir. Şehri bugün gezdiğimizde Saat kulesi, tepsi minare, Ulu Cami, Kaleiçi Mescidi, Tercan’da bulunan Mama Hatun külliyesi gibi önemli eserleri kazandırmış bir beylikten bahsediyoruz. Bizim amacımız koskoca Erzurum için önemi olan ve Anadolu’nun ilk Müslüman beyliği olan bir beyliğin sadece bir ortaokulda ve bir mahallede ismi var. Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor. Biz bu projemizi ilk konuşmaya başladığımızda dolayısıyla herkesin bir ortak sesin bir dillendiricisi oldum.
Biz bu topraklarda 130 yıl hüküm sürmüş Anadolu’nun Müslümanlaşmasında, Türkleşmesinde büyük katkısı olan ve birçok tarihi eser kazandıran böyle bir beyliği analım ve tarihin tozlu sayfalarında unutulmuş olarak kalmasın istiyoruz” diye konuştu.
Saltuklu yılı çalışmalarında neler yapılacak?
Yakutiye Belediyesi olarak meclisten karar aldıktan sonra bir kurul oluşturarak, bu sene içerisinde panel olsun, sempozyum olsun yurtiçinden ve yurt dışından getirecekleri duayenlerle Saltuklu’yu anlatacaklarını dile getiren Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, “Sanatsal görsel olarak belgesellerini hazırlattırıp kitaplarını oluşturacağız, sportif faaliyetler yapacağız. Bu durumu milli duygularımıza yakışır şekilde Anadolu’nun ilk Türk durağının Erzurum olduğunu tüm dünyaya anlatacağız” diye konuştu.
Yakutiye Belediyesi’nin Saltuklu olarak değiştirilmesi gündemde mi?
Uçar, Yakutiye Belediyesinin isminin Saltuklu olarak değiştirilmesi ile ilgili sorulan bir soruya ise, “Biz Saltuklu’yu her yerde yaşatmak isteriz ancak bunun kararını vermek benim haddime değil,bu uygun koşulların oluşması durumunda halkımızın ve kamuoyunun uygun bir kararı olursa tabiki olur. Biz sadece şunu yapmak istiyoruz Saltuklu tarihin tozlu sayfaları arasında kalmaması içindir. Belediyenin ismini değiştirilmesi halkın takdiridir. Belediyeler olarak biz sadece asfalt kaldırım yapmak istemiyoruz, tarihi ve kültürel çalışmalara da ağırlık vermek istiyoruz ve bu alanda çalışmalarımız olacak” dedi.
Yakutiye için planlarınız nelerdir, gerekli çözümlemelerinizi yaptınız mı?
Seçimlerden sonra teknik ekibiyle beraber 842 kilometrelik alanda tüm mahallelere tüm köylere gittiklerini anlatan Başkan Uçar, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını tespit ettik. Uzun vadede kısa vadede çalışmalarımızı belirledik. Gerek kırsal alanlarda gerekse kent merkezlerindeki çalışmalarımızı yürüttük. Mahallelerimizde Din, kültür, siyaset tıp, fen alanlarında ilim sohbetleri kapsamında vatandaşlarımızla her hafta buluşacağız. Bu kapsamda yok olmaya yüz tutmuş bazı kültürel kodlarımızı tekrardan yaşatacağız” dedi.
Yakutiye’nin mali portresi nasıl, elinizdeki imkanlarla istediğiniz hizmetleri yapabilecek misiniz?
Türkiye’de her belediyenin mali anlamda bir takım sıkıntıları olduğunu dile getiren Başkan Uçar, “Özellikle kamulaştırma için hacı cuma ve üç kümbetler için ciddi kaynaklar aktarmış, bunlarda kredi yöntemiyle yapılmış ve tabiki piyasaya da olan borçla birlikte yaklaşık 130 milyon borç vardı. Biz borcu bahane ederek hizmetten kaçmayacağız. Güçlü bir devletimiz var güçlü bir hükümetimiz var, şunda kaynaklar üretiyoruz ve üreteceğiz. Bunlarla halkımıza rüya projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz hizmetlerimizle gündeme gelmek istiyoruz” dedi.
Üç Kümbetler ve Hacı Cuma projelerinin akıbeti nedir?
Uç kümbetler ve Hacı Cuma projelerinin akıbeti ile ilgilidi değerlendirmelerde bulunan Başkan Uçar, “Tabi Yakutiye Belediyesi son 510 yılında 2 ciddi projesi üzerinde çalışmış, Hacı Cuma Konusunda Akdeniz mimarisini andıran bir proje çizdirilmiş ve bu projeyle 2 defa ihaleye çıkılmamış ve rantablı bulunmamış. Daha sonra bura ile ilgili TOKİ’yle görüşülmüş bir karara bağlanmış. Bu kapsamda 400’e yakın konut ve 100’e yakın dükkanlarla Hacı Cuma projesi hayata geçmiş olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buranın tarihi sit alanı olduğu için tarihi dokuya uygun bir proje üzerinde çalışıyordu. Üç kümbetlerle ilgili paralar verilerek kamulaştırmalar yapılmış ve projeler çizdirilmiş. Burada da kimse yapılan projelere ilgi göstermemiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Buraya bir millet bahçesi yapılması konusunda bir anlaşmaya varılmış. Bu projeyle üç kümbetleri ön palana çıkaracak prestij katacaktır” diye konuştu.
Sosyal Belediyecilik alanında ve dezavantajlı toplum alanında yapılan çalışmalar
Ekonomik, bedensel olarak hem kültürel olarak dezavantajlı konumda olan vatandaşlar ile ilgili projeler hazırladıklarını anlatan Başkan Uçar, “Mesela engelli yaşam merkezi ve taşrada yapacağımız kültür evleri ile yeşil alanlarıyla donatacak mutlaka projelerimiz olacaktır. Biz sadece asfalt kaldırım değil toplumun her kesimin faydalanacağı her türlü kültürel çalışmalarımız olacaktır” dedi.
Yakutiye Belediyesi’ne T.C. ibaresini eklenmesi
Başkan Uçar açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Bu konuyla ilgili hem seçim gezilerinde hem de seçimlerden sonra bize ileten vatandaşlarımız oldu. Ancak bazı siyasi partinin bu durumdan vazife çıkarması doğru değildir. Bu konuyla ilgili belediye meclisimize sunulmuş her hangi bir önerge yok. Varsa yayınlansın. Vatandaşın yararına olacak her şeyi kimin söylediğine bakmaksızın önemseyerek evet deriz.”
Karla mücadele çalışmaları
Yakutiye Belediyesi olarak hem ekipman hem de personel olarak gayet iyi konumdayız, Karla mücadele çalışmalarımız sırasında her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ve yaşamadık. Uzun bir süredir ağır bir kar yağışı olmadı ama hiç problem değil vatandaşlarımızın rahatı için gece gündüz çalışıyoruz.
Mesleki alanda insanları yetiştirme kursları
Meslek edindirme kursları uzun yıllardır devam ediyor biz şunu yapıyoruz. Bunun geri dönüşümünü alarak kursiyerlerimizin de fikirlerine önem veriyoruz. Kurslarımızı yer ve mekan olarak çeşitlendireceğiz. Bunun yanında sporu da çok önemsiyoruz Erzurumspor’umuzu ve bal liginde oynayan Yakutiyespor’umuzu önemsiyoruz.”

ERZURUM

07 Ocak 2020 Salı

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