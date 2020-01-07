Erzurum’da gıda denetimleri devam ediyor 103 adet işletmeye toplam 642 bin 308 TL idari para cezası uygulandı

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, il genelinde gıda denetimlerinin tüm hızıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Tüm gıda işletmelerinin denetim yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığında olduğunu, İl Müdürlüğü ile İlçe Müdürlükleri vasıtasıyla denetim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Osman Akar, “Bu temel politikanın bir gereği olarak gıda üretim, dağıtım, satış işlemlerinin her aşamasında ve toplu tüketim işletmelerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrol ve denetimler, yönetmelikler, mevzuatlar, prosedürler, planlar doğrultusunda hızla devam etmektedir” dedi,

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşmak için üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerimizde bilgilendirme, bilinçlendirme ve kontrol görevlerini risk esaslı denetimlerle , İl Müdürlüğü ve 20 ilçe müdürlüğünde toplam 78 denetim personeli ile gerçekleştirdiklerini anlatan Akar, “Bugün itibari ile Erzurum ilimizde 5 bin 202 adet üretim, satış ve toplu tüketim işletmesi, 284 adet Yem Üretim ve Satış işletmesi bulunup, bu işletmelerde bakanlığımız risk esasına dayalı 13 bin 285 denetim gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında bugüne kadar yapılan denetimde alınan numune sonuçları mevzuata uygun olmayan 103 adet işletmeye toplam 642 bin 308 TL idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan planlama ile ilçelerde eğitimler düzenlendiğini, 2019 yılında 24 okulda 2 bin 241 öğrenciye eğitim verildiğini, ikinci sömestri döneminde de okullarda eğitim çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Akar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Güvenilir gıdaya ulaşabilmek adına “En İyi Denetçi Tüketicinin Kendisidir “ düsturu ile tüketicilerinde bizlere destek olması büyük önem arz etmektedir.” Bu kapsamda gıda ile ilgili şikayetlerini kurumsal ve kişisel telefonlarımızın yanında Bakanlığımızca takip edilmekte olan 174 Alo Gıda hattına yapmalarını istiyoruz. 2019 yılında bu güne kadar 325 adet 174 Alo Gıda ihbar hattına yapılmış şikayetlerle ilgili gerekli denetimler yapılarak sonuçlandırılmıştır.

Erzurum il merkezi ve ilçelerinde Çay ocakları ve Kahvehanelere yönelik Cimer Hattına gelen bir talep üzerine 285 çay ve kahvehanelerde denetim yapılmış, bu denetimlerden alınan numunelerden 3 adedi sonucu olumsuz çıkmış, bu numunelerin şahit numune analizleri ile ilgili süreç devam etmektedir. Sonuçların olumsuz olması durumunda ilgili firmaların üretim yerlerindeki İl Müdürlüklerine idari yaptırım süreci ile ilgili belgeler gönderilecek, aynı zamanda Bakanlığımıza taklit ve tağşiş işlemleri ile ilgili dosya iletilecektir. Taklit ve tağşiş işlemleriyle ilgili kamuoyuna bilgi paylaşımı Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bundan sonrada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tüketicilerimizin güvenilir, sağlıklı gıdaya ulaşması adına denetimlerimiz tarladan sofraya devam edecektir.”

ERZURUM 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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