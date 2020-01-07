Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi’nde incelemelerde bulundu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite genelindeki inceleme ve ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünü ziyaret eden Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere akademisyenlerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tamamlanan 1. aşaması hakkında bilgilendirme yapmak üzere düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak ile BAP Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Atilla Keskin ve bölüm öğretim elemanları katıldı.

Türkiye’nin en büyük üniversite hastanelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, 60 yıllık Tıp Fakültesi sayesinde bu günlere geldiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Tıp Fakültesinin gerek Türk yükseköğretiminde gerekse ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulanan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndaki öncü konumunun gurur verici olduğunu ifade etti.

Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından Parkinson, Alzheimer ve Depresyon gibi sağlık problemlerine yönelik uluslararası patentli İlk Milli İlacın geliştirildiğini hatırlatan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin toplumsal katkı noktasında ülkesi için daha çok çalışan ve üreten bir üniversite olması gerektiğinin altını çizdi.

Rektör Çomaklı: “Kuruluşundan bu yana şehrimiz ve çevre 12 il ile 6 komşu ülkeye hizmet veren bin 500 yataklı Araştırma Hastanemizde yılda 1 milyon 200 bin hasta tedavi ediliyor ve yaklaşık 55 bin ameliyat gerçekleştiriliyor. Uzman kadromuz ve kaliteli hizmet sayesinde bu sayı gün geçtikçe artıyor. Diğer taraftan araştırma ve uygulama merkezi niteliğindeki hastanemizde Tıp Fakültesi ve uzmanlık öğrencilerinin yanı sıra Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine de uygulama eğitimleri veriliyor. Üniversitelerin büyüklüğü ve gelişmişliği, topluma katkısıyla orantılıdır. Üniversite olarak verdiğimiz ve bundan sonra vereceğimiz eğitimi ve hizmeti masaya yatırarak hangi yönde eksikliklerimizin olduğunu belirlememiz lazım” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı sözlerini şöyle tamamladı: “Tıp bilimlerinde nitelikli araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası bilime katkıda bulunmayı öz görevlerinden biri sayan ve tüm insanlığa hizmeti kendilerine ilke edinmiş hekimlerimize, üniversitemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

ERZURUM 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:00

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