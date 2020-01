Saç ekiminde 7 yanılgıya dikkat

"Annem benim her şeyim"

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, saç ekiminde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Saç Ekimi Uzmanı Songül Alçı, “İnternetin günlük hayatımızın her noktasında oluşu ile artık düşünemez sadece arama motorlarına sorar olduk. İnternet dünyasında profesyonel bilgilerden daha çok sanırım kişilerin kendine ait yorumları ve birçok kişinin rahatça kendine has bilgileri girebildiği bir dünya olduğundan büyük oranda kirlenmiş gerçek dışı bilgilerle karşı karşıyayız. Kulaktan kulağa yayılan efsanelerle de insanlar yanlış bilgilerle donanmış, internetten okuduğu için inanmış, uygulamış ve bu uygulamadan zarar görmüş şekilde karşımıza geliyor. Yani kişileri önce internet tedavi ediyor sorun olursa doktora başvuruyorlar” dedi.

Alçı, saç ekimi konusunda yanlış bilgileri şöyle sıraladı:

“1. Saç ektiren kişiler çim adam oyuncak bebek saçlı görünümlü olur. Hayır. Saç ekim yaptıracağınız merkezi işlemi yapacak uzmanı iyi araştırırsanız artık saç ekimi son derece doğal ve anlaşılmaz şekilde yapılıyor.

2. Saç ekim sonuçları kalıcı değil, ekilen saçlar bir süre sonra dökülüyormuş. Hayır. Saç ekim saçları iki kulak arası ensenin üst bölümünden dökülmeme özelliğine sahip saçların transferi olduğu için bu saçlar ömür boyu dökülmezler.

3. Saç ekimi son derece ağrılı bir uygulamadır. Saç ekimi cilde kök alım ve kökleri ekim bölgesine başlangıçta 35 enjeksiyonun yapılıp uyuşturulduğu sonra o alanda çalışıldığı bir işlemdir. Kişi 35 enjeksiyona da dayanamıyor ise , artık pompa /sprey anestezi uygulamalarıyla bu durumda ortadan kaldırıldı. Pompa anestezi sayesinde anestezik ilaç cilt içine basınçla zerk ediliyor. Uyuşan bölgelerde iğneli enjeksiyon devam etse de kişi ilk korkuyu ve acıyı hissetmemiş oluyor.

4.Herkes saç ektirebilir. Hayır. Saç ekimi için en uygun aday uzmanlar tarafından belirlenebilir. Doğru zamanda yapılmayan saç ekimleri nedenli maalesef tek seans yada iki seansta saçlanacak kişiler, daha fazla seanslara çıkmak bir yana aslında saç sorunu yaşamayacak iken ömür boyu saçsızlığa da mahkum kalabiliyor.

5.Ekilen saç uzun yıllar bakım gerektirir. Hayır. Saç ekimi sonrasında köklerin tutma yüzdesiniz arttırmak ve mevcut saçınıza destek olmak amaçlı bazı medikal ilaçlar tavsiye edilse de uzun yıllar özel bakımlara mahkum değilsiniz.

6.Saç ekimi yaptırmak için saçlarımın dökülmesini tamamen beklemeliyim! Hayır. Saç seyrelmeniz olduğunda ve dökülmeniz durduğu zaman saç ekimi yaptırabilirsiniz. Böylece yıllarca saç seyrekliği olan dökülmüş açılmış saçlarla beklemek zorunda değilsiniz. Bir an önce sıklaştırma ekimi yaptırırsanız bu süreci rahat atlatır diğer saçlarınızda döküldüğünde tamamen saçsız kalmamış olursunuz. Yaptırdığınız ekim, doğru kişiler tarafından planlandı ise sizi çok iyi destekleyecektir.

7. Yaz mevsiminde saç ekimi yapılamaz. Hayır. Saç ekimi ile bir mevsim ilişkisi yoktur. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de günlük aktivitelerinize uygun sınırlamalar yada serbestlikler olacaktır. Bu iki mevsim içinde geçerli. Terleme, güneşlenme, deniz, havuz için gerekli bilgilendirmeleri uzmanınız yapacaktır.”

