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Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

İHA

Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde saç çizgisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Saç ekiminde saç çizgisine dikkat

Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekiminde saç çizgisine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Planlamanın kişiye özel ve kişinin istekleri dikkate alınarak yapılması gerektiğini kaydeden Dr. Emrah Çinik, “Saç ekimi gerçekleştirecek hekim ve hastanın iletişimi çok önemlidir. Saç ekimi yapılacak kişide saç kayıplarının derecesi dikkate alınır ve maximum sayıda greft ekilerek en doğal sonuçlara ulaşılır.” dedi.
Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, planlamadaki önemli noktaları şöyle açıkladı:
“1 Kişinin ihtiyacına göre, bir seansta nakil edilebilecek en fazla sayıda greft sayısının belirlenmesi. 2 Greftlerin alınacağı sahaların belirlenmesi. 3 Ön saç çizgisinin doğal ve estetik şekilde tasarımı, çizilmesi ve tahmini sonucun hastaya gösterilmesi. 4 Ekim yapılacak sahanın belirlenmesi ve greftlerin uygun açılarla orantılı dağıtılarak ekilmesi. 5 Ekilecek greft sayısı: Saç köklerinin alınacağı verici sahanın büyüklüğü. Verici sahadaki saçların yoğunluğu. Alınan saç foliküllerinin tekli veya çoklu saç kök demetlerinden oluşmasına bağlıdır. Yetişkin erkek kafasında ortalama 40 bin graft (80100 bin saç teli) bulunur. Normalde 1 cm2 de ortalama 6070 graft (120140 saç teli) bulunur. Saç Ekiminde 1 cm2 ye 40 graft ( 80 saç teli ) ekilmesi yeterlidir Saçlar uzun ve kalınsa, insan gözü % 40 saç yoğunluğunu yüzde 100 saç yoğunluğu ile aynı görecektir.”
Saç Ekimi Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekimi sonucunun kriterleri hakkında şöyle konuştu:
“Saç çizgisi: Saç çizgisi kişiyle beraber netleştirilir, yüzdeki ilgili sınırlarla uyum içinde olmalı ve estetik açıdan belirli kurallar içinde değerlendirilmelidir. Graftların ekileceği mikro kanalların büyüklüğü ve derinliği : Kesi bir yandan mümkün olduğu kadar küçük olmalı, öte yandan da foliküler ünitenin büyüklüğüne uyacak kadar büyük olmalıdır. Böylece saç ekimi işleminden sonra köklerin alıcı noktalara uyumu kolaylaşır ve alıcı alandaki kan dolaşımının kesintiye uğraması asgari düzeyde tutulur. Kanalların açısı ve yönü: Açılan kanallar ekilecek saçların gelecekte uzayacağı yönleri belirleyeceğinden deriye orjinal saçların yönünde yerleştirilir. Böylece saç ekiminden sonra saçların doğru yönde uzaması sağlanır. Saç ekiminin başarısı iki kriter ile ölçülür; doğal görünüm ve yoğun görünüm. Doğal görünüm (saç ekimi yapıldığı anlaşılmaması). FUE yöntemi ile saç ekimi, profesyonel ve tecrübeli kişiler tarafından yapıldığında çok iyi sonuçlar verir. Bu yönden hasta memnuniyeti çok yüksektir ve %100’e yakındır. Yoğun görünüm. Yoğunluk ekilen greft sayısı yanısıra, şu faktörlere bağlıdır: 1 Seyrelme veya tam saç kaybı: Alıcı sahada bir miktar orijinal saç varsa tek seans ile yoğunluk artar. 2 Saç tellerinin kalınlığı: Daha kalın saç teli olanlarda yoğun görünüm artar. 3 Saç rengi: Koyu renk saçlar, açık renk saçlara göre daha yoğun görünüm sağlar. 4 Derinin rengi: Saçların rengi kafa derisi rengine yakınsa, daha yoğunmuş gibi görünür. 5 Saçın yapısı: Kıvırcık ve dalgalı saçlar, düz saçlara göre daha yoğun görünür. 6 Saçın kısa traş edilmesi: Saçlar çok kısa tutulmazsa daha yoğun bir görüntü ve kapama sağlar. Saç ekiminde bir seansta en yüksek başarı için en ideal kişiler; Norwood tip 3,4,5 ve seyrelme olan, saçları koyu renkli ve kalın olan ve sık olan, saçlarını ortalama uzunlukta tutan erkeklerdir. Bunlarda memnuniyet oranı yüzde 100’e yakındır. Tüm norwood saç dökülme tipleri için FUE tekniği ile tek seansta elde edilen yoğunluk için hasta memnuniyeti oranı yüzde 90’ın üzerindedir. İleri derecede saç dökülmesi olan kişilerde ilk seanstan sonra yoğunluğu arttırmak için 2.seans yapılabilir, memnuniyet oranı yüzde 100’e yaklaşır.”

ERZURUM

08 Ocak 2020 Çarşamba

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