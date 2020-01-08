Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, vajen ve rahim sarkmasının kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, vajen ve rahim sarkmasının kadınların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajina 810 cm uzunluğunda esnek bir organdır. Vajina genişlik açısından kişisel farklılık gösterir. Ancak vajen doğum yapmamış bir kadında genellikle iki parmağın sıkıca girişine müsaittir. Bazı kadınlarda vajen yapısal olarak geniş olurken , İlerleyen yaşla beraber, gebelikler ve özellikle de normal doğumlara bağlı olarak vajende sarkmalar , esneme ve genişlemeler meydana gelebilir. Bunun yanında kronik barsak hastalıkları (kronik kabızlık, ülseratif kolit gibi) , astım, KOAH gibi kronik öksürüğe neden olan akciğer hastalıkları da rahim ve vajen sarkmalarına neden olabilir” dedi.
Vajenin ön duvarında mesanenin vajene doğru sarkmasına sistosel adı verildiğini anlatan Op. Dr. Esra Demir Yüzer, “Vajenin arka üst duvar sarkmalarına enterosel, arka alt duvar sarkmalarına rektosel denir. Vajen ve rahim sarkmalarının 3 derecesi vardır. Sarkma derecesine ve tipine göre tedavi değişir” diye konuştu.
Op. Dr. Esra Demir Yüzer, Vajen ve rahim sarkması, genişlemesi , bollaşması kadınlarda hangi şikayetlere neden olduğu konusunda şunları söyledi:
“Erkek ve kadında cinsel ilişkide haz kaybı olur. Cinsel ilişki esnasında vajenden hava sesi gelir. Kadın oturup kalkarken vajenden gaz çıkardığını söyler. Büyük tuvaletini yaparken perine dediğimiz vajen ile makat arasındaki bölgeye bastırma ihtiyacı duyar. Stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürürken hapşırırken idrar kaçırma şikayeti olur. 3. derece dediğimiz sarkma ve genişlemelerde sanki bir şey çıkacakmış gibi , bir kitlenin üzerine oturuyormuş gibi hissettiğini söyler. Her ne kadar günlük konuşma dilinde vajen ve rahim sarkması aynıymış gibi konuşulsa da farklı şeylerdir. Rahim sarkması, rahmin bizzat kendisi vajen girişine kadar hatta vajen dışına doğru sarkmasıdır. Rahim ve vajen sarkması çoğunlukla birlikte görülürler.”
Op. Dr. Esra Demir Yüzer, vajen ve rahim sarkması ameliyatlarına karar verirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise, “Vajen sarkmasının tipi ,derecesi tam olarak belirlenmelidir. Ameliyatta vajen bütün olarak onarılmalı. Vajen girişinden 34 cm. sine kadar muayenehane şartlarında yapılan ameliyatlar asla yeterli ve yüz güldürücü ameliyatlar değildir. Ameliyatın kalıcılığı için vajen sarkmasına neden olan kas yırtıklarının onarımlarının yanında mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalı. Asma ameliyatları yapılmadığında 12 sene gibi çok kısa sürede vajen genişlemesi tekrarlayacaktır. Ameliyatta kullanılan materyaller kalıcı ve sağlam olmasını sağlayacak nitelikte olmalı. Vajen ve rahim sarkması ameliyatları mutlaka hastane şartlarında yapılmalıdır. Rahim sarkması ile birlikte rahim boynu uzamasının olup olmadığına kesin tanı konmalı. Bazen rahim boynu uzaması rahim sarkması gibi görünebilir. Kalıcı tedavi için mutlaka kalça kemiğindeki sağlam bağlara asıcı ameliyatlar yapılmalıdır. Kadının ameliyat sonrası estetik olarak da kendini beğenmesi ve buna bağlı olarak psikolojik olarak iyi hissetmesi için doğum dikişi izleri de mümkün olduğunca düzeltilmelidir. Dış genital estetiği bozan küçük dudaklarda sarkma asimetri varsa labioplasti dediğimiz ameliyat da vajen ameliyatı ile eş zamanlı olarak yapılabilir. İleri derece sarkmalarda rahim ağzı ve vajen sarkan kısmı vajen dışına doğru çıkar . Bu bölgedeki doku dış travmalara korunaklı olmadığından iç çamaşırına değen vajen ve rahim ağzında ülser dediğimiz yaralar oluşur. Ülserlerin tedavisi yapılmadan ameliyat yapılamaz. Vajen ve rahim sarkmalarının tedavisi ileri yaşlara bırakılırsa ileri yaşla ortaya çıkan yüksek tansiyon, diabet gibi sistemik hastalıklar nedeniyle anestezi ve dahiliye doktorlarının onay vermemesi nedeniyle ameliyat edilemeyebilir. Bu durumda peser dediğimiz plastik halkalar kullanılarak rahim vajen içine doğru ittirilmeye çalışılır ki peser kullanımı ,günlük temizliği kadın için oldukça zor olabilir. Evlilikte cinsellik çiftlerin mutluluğu için önemlidir. Eğer vajen ve rahim sarkmaları düzeltilip vajen kalıcı olarak daraltılamazsa evliliklerde de sorunlar yaşanacaktır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burun estetiğinde merak edilen noktalar
YEREL HABERLER Burun estetiğinde merak edilen noktalar
Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi Otobüsten kaçak göçmenleri indirip taksiyle kaçırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi Otobüsten ...
Öğrenciler bayrak yaptılar
YEREL HABERLER Öğrenciler bayrak yaptılar
Akar: "Erzurum Türkiye’nin buzağı yetiştirme bölgesidir"
YEREL HABERLER Akar: "Erzurum Türkiye’nin buzağı yetiştirme ...
Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma ...
Saltuklu önerisine ABB desteği
YEREL HABERLER Saltuklu önerisine ABB desteği
İmplant sonrası diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER İmplant sonrası diş bakımına dikkat
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
Saç ekiminde 7 yanılgıya dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde 7 yanılgıya dikkat
Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir
YEREL HABERLER Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir
Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi
Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor
YEREL HABERLER Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ...
Belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı durduramadı
YEREL HABERLER Belediye başkanı ve müdür bindikleri atlı kızağı ...
Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı Tıp Fakültesi’nde incelemelerde ...
Beyaz Masa 7/24 çalışıyor Başkan Orhan: “Hizmet pusulamız vatandaşımız”
YEREL HABERLER Beyaz Masa 7/24 çalışıyor Başkan Orhan: “Hizmet ...
Erzurum Valisi Memiş, atlı kızağa binerek süt ve besi tesislerini inceledi Vali Memiş: “Biz devlet olarak, ticaret yapmıyoruz, bizim amacımız çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize destek olmak”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, atlı kızağa binerek süt ve besi ...
Vali Memiş, görme engelli çocukları okullarında ziyaret etti, birlikte şarkı söyledi
YEREL HABERLER Vali Memiş, görme engelli çocukları okullarında ...
Kişi neden yalan söyler?
YEREL HABERLER Kişi neden yalan söyler?
Mezoterapi ile saç dökülmesine son
YEREL HABERLER Mezoterapi ile saç dökülmesine son
Bu dolgular gençleştiriyor
YEREL HABERLER Bu dolgular gençleştiriyor
Erzurum’da gıda denetimleri devam ediyor 103 adet işletmeye toplam 642 bin 308 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Erzurum’da gıda denetimleri devam ediyor 103 adet ...
Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: “Erzurum 6 bin yıllık tarihinde sadece Saltuklu’ya başkentlik yapmış bir şehir” “Saltuklu üzerine bir toz konmuş birisinin gelip üflenmesi o tozun kaldırılması gereken bir mücevher gibi bekliyor”
YEREL HABERLER Yakutiye’de Saltuklu hassasiyeti Başkan Mahmut Uçar: ...
Erzurum buz kesti Şadırvanlar buz tuttu, aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi
YEREL HABERLER Erzurum buz kesti Şadırvanlar buz tuttu, aç kalan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X