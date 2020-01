Vali Memiş’ten ESOB’a ziyaret

"Annem benim her şeyim"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ni (ESOB) ziyaret etti. Başkan Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Memiş, ESOB’un çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Esnaf Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede kent esnafının sorunları gündem maddesi oldu. ESOB Başkanı Rasim Fırat, özellikle resmi kurumlara ait sosyal tesisler nedeniyle esnafın neredeyse iş yapamaz hale geldiğini anımsatırken, sorunun çözümü için Vali Okay Memiş’ten destek istedi. Bu konuda neler yapılabileceği konusunda çalışma yaptıracağını kaydeden Vali Memiş, esnafa her türlü kolaylığı sağlayacak uygulamalara destek olacağını vurguladı.

Kentin morale ihtiyacı olduğunu da dile getiren Vali Memiş, “Enerjimizin önemli bir bölümünü istihdama yönelik çalışmalara vermiş durumdayız. Yaptırdığımız fabrikalar çok kısa bir sürede hayata geçecek ve ilk etapta yüzlerce insana ekmek kapısı olacak. Elbette ki bu durum esnafımıza da yansıyacak. İlerleyen süreçte de bu fabrikaların sayısının artması için çaba göstereceğiz” dedi.

Görüşmenin ardından Vali Memiş ve ESOB Yönetim Kurulu hatıra fotoğrafı çektirdi.

