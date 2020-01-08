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“Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” programı düzenlendi

İHA

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda bulaşıcı hastalıklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Selçuk Büyüker 73. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla haftanın önemine değindi.

“Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” programı düzenlendi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda bulaşıcı hastalıklardan sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Selçuk Büyüker 73. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla haftanın önemine değindi.
Yapılan açıklamada, “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden başlayan haftada kutlanan Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası’nın amacı verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa dikkat çekilmesidir. Bu yıl 0511 Ocak 2020 tarihleri arasında yetmiş üçüncüsü kutlanacak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası boyunca ülke genelinde halkımıza ve sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmektedir. Tüberkülozun (verem) etkeni “Mycobacterium tuberculosis” basilidir. Tüberküloz, hasta insanlarda öksürme, hapşırma ile ortama yayılan mikrobun, solunum yoluyla alınması sonucu bulaşmakta olup, tedavi edilmeyen her hasta yılda 1015 kişiye verem hastalığını bulaştırmaktadır. Tüm organları tutabilen, bulaşıcı ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlan bir hastalıktır. En çok akciğeri tutmakla beraber; lenf bezleri, kemikler, böbrekler gibi diğer organlarda da görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü “Küresel Tüberküloz 2018 Raporuna” göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler düşmektedir. Tüberküloz, dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 hastalıktan birisidir. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan 1. ve 2. seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlığımız tarafından temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılmaktadır. Hedefimiz, veremsiz bir dünya, veremsiz bir Türkiye” denildi.

ERZURUM

08 Ocak 2020 Çarşamba

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  • İKİNDİ 14:52
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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