Aziziye futbol turnuvası sona erdi Gençler turnuvasında ödül yağmuru Başkan Orhan; “Gençlerimizin sportif aktivitelerde destekçisiyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aziziye futbol turnuvası sona erdi Gençler turnuvasında ödül yağmuru Başkan Orhan; “Gençlerimizin ...

İHA

Aziziye Belediyesi destekleriyle düzenlenen Aziziye AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuva sonrasında dereceye girenlere takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Aziziye futbol turnuvası sona erdi Gençler turnuvasında ödül yağmuru Başkan Orhan; “Gençlerimizin sportif aktivitelerde destekçisiyiz”

Aziziye Belediyesi destekleriyle düzenlenen Aziziye AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuva sonrasında dereceye girenlere takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.
1830 yaş arası gençlerin katılımıyla düzenlenen Futbol Turnuvası Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi destekleriyle gerçekleşti. Aziziye Belediyesi Nikah Salonunda organize edilen ödül törenine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu ile birlikte Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü aynı zamanda BB Erzurumspor Basın sorumlusu Ahmet Dal katıldı. 25 takımla organize edilen ve bir hafta süren turnuvada dereceye girenlere ödül töreni öncesinde konuşma yapan Aziziye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu, Aziziye ilçesinde sportif ve sosyal faaliyetler ile gençler arasındaki birlikteliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Organizasyonda katkısı olan Büyükşehir ve Aziziye Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Beyoğlu, ilk döneminde Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın yaptıkları çalışmalarda sürekli olarak destek çıktığını hatırlattı. Gençlik kolları olarak kapısını her çaldıklarında olumlu dönüş yapan Başkan Orhan’ın, Aziziye için büyük kazanç olduğunu söyleyen Beyoğlu, “Aziziye Belediyesi Meclis üyesi olmam hasebiyle de teşriki mesaimiz olan başkanımız Muhammed Cevdet Orhan, vizyonu itibariyle gençlerin taleplerinde inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Gençler için yaptığı projeleri satırlara sığdırmak mümkün değil. Son olarak düzenlediğimiz bu turnuvamıza hediyelerin tedarikinde desteklerini esirgemedi. Gençliğin temsilcisi olarak kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
DAL; SPORTİF PROJELERE KAPIMIZ AÇIK
Törende konuşan Spor AŞ Genel Müdürü ve BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, büyükşehir belediyesinin spora verdiği desteklerden bahsetti. Dal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in spora verdiği destekleri anlatmama gerek yok. Üç yıl üst üste şampiyon yaparak Süper lige çıkardığı BB Erzurumspor örneği ile bunu görmek mümkündür. Bunun yanı sıra milyarlarca TL’ye mal olan spor yatırımları ve yapacakları Erzurum’un spor şehri unvanını almasına vesile olmuştur” dedi.
COŞKUN; YEREL YÖNETİMLERİMİZ BOŞ DURMUYOR
Aziziye AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, ise yaptığı konuşmada sportif ve sosyal aktivitelerin önemine değindi. AK Parti ile birlikte gençlerin siyasette edindikleri yer ile birlikte kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerde artışa dikkat çeken Coşkun, “Yerel yönetimlerimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’da da gençler için proje geliştirip, gençlerin istifadesine sunmaktadırlar. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
ÖZ; AK GENÇLİK EMİN ADIMLARLA GELİYOR
AK parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ise AK Parti olarak her daim bu tür organizasyonlara verdikleri desteği hatırlattı. Öz, İl ve ilçe gençlik kolları yönetimlerinin sürekli olarak gençlerin ihtiyacı olan aktiviteler düzenleyerek ‘Sağlam Kafa sağlam vücutta bulunur’ prensibini ilke edindiğini söyledi. ‘Gençliğimiz geleceğe emin adımlarla bakmamızı sağlıyor’ diyerek AK Parti gençliğine övgüler yağdıran Başkan Öz, “Sürekli olarak gençler ile istişarelerimizde böylesi organizasyonlara destek vereceğimizi onlara hatırlatıyoruz. Kahvehaneleri dolduran gençlik bizleri üzüyor. Aziziye Belediye Başkanımızın bu anlamda gençlere fazlasıyla destek verdiklerini müşahede ediyoruz. Bundan sonda bu desteklerinin devam edeceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.
BAŞKAN ORHAN; GENÇLERİMİZ İÇİN HER PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ
Dereceye giren üç futbol takımına ödülleri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları İlçe Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu tarafından verildi. Birinci takımda her bir kişiye gram altın ikinci ve üçüncü takıma forma ile birlikte her takıma kupaları verildi. Tamamı Aziziye Belediyesi sponsorluğunda yapılan turnuvanın ödül töreninde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesinde yapılan sportif aktivitelerin yoğunluğuna değindi. Son yıllarda artan spor yatırımları ile dikkat çeken Aziziye’nin şehrülemini olarak destek ve yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Orhan, “ERASMUS Programları ile yurtdışına gönderdiğimiz gençlerimize eğitimlerine büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bununla birlikte öğrenci yurtlarının en fazla bulunduğu ilçe olarak yoğun bir genç nüfusa hitap ediyoruz. Bu da bizi genç projelerde sorumlu kılıyor. Hal böyle olunca projelerimizin çoğunluğunda gençlerimizin de memnuniyetlerini esas alıyoruz” diye konuştu.

ERZURUM

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:52
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyük göğüsler birçok problemi tetikliyor
YEREL HABERLER Büyük göğüsler birçok problemi tetikliyor
Hamilelik sonrası estetik problemlere dikkat
YEREL HABERLER Hamilelik sonrası estetik problemlere dikkat
Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatiline hazır
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatiline hazır
Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan Türkiye Gazetesine ziyaret
‘Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası’ Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER ‘Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası’ Erzurum’da ...
Liseliler ringe çıktı
YEREL HABERLER Liseliler ringe çıktı
ETB’de arabuluculuk semineri
YEREL HABERLER ETB’de arabuluculuk semineri
Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ...
“Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” programı düzenlendi
YEREL HABERLER “Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası” programı ...
Vali Memiş’ten ESOB’a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten ESOB’a ziyaret
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: “Sahamız 15 Ocak’ta oynanacak olan Erzurumspor-Beşiktaş maçı için hazır”
YEREL HABERLER Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil: ...
Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor
YEREL HABERLER Bu sorunlar kadınların yaşam kalitesini etkiliyor
Burun estetiğinde merak edilen noktalar
YEREL HABERLER Burun estetiğinde merak edilen noktalar
Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda uyku sorunlarına dikkat
Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi Otobüsten kaçak göçmenleri indirip taksiyle kaçırmaya çalışan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarma göçmen kaçakçılarına geçit vermedi Otobüsten ...
Öğrenciler bayrak yaptılar
YEREL HABERLER Öğrenciler bayrak yaptılar
Akar: "Erzurum Türkiye’nin buzağı yetiştirme bölgesidir"
YEREL HABERLER Akar: "Erzurum Türkiye’nin buzağı yetiştirme ...
Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da toplulaştırma ...
Saltuklu önerisine ABB desteği
YEREL HABERLER Saltuklu önerisine ABB desteği
İmplant sonrası diş bakımına dikkat
YEREL HABERLER İmplant sonrası diş bakımına dikkat
Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde saç çizgisine dikkat
Saç ekiminde 7 yanılgıya dikkat
YEREL HABERLER Saç ekiminde 7 yanılgıya dikkat
Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir
YEREL HABERLER Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir
Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X