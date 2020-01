Aziziye futbol turnuvası sona erdi Gençler turnuvasında ödül yağmuru Başkan Orhan; “Gençlerimizin sportif aktivitelerde destekçisiyiz”

Aziziye Belediyesi destekleriyle düzenlenen Aziziye AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuva sonrasında dereceye girenlere takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

1830 yaş arası gençlerin katılımıyla düzenlenen Futbol Turnuvası Büyükşehir Belediyesi ve Aziziye Belediyesi destekleriyle gerçekleşti. Aziziye Belediyesi Nikah Salonunda organize edilen ödül törenine Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu ile birlikte Erzurum Spor AŞ Genel Müdürü aynı zamanda BB Erzurumspor Basın sorumlusu Ahmet Dal katıldı. 25 takımla organize edilen ve bir hafta süren turnuvada dereceye girenlere ödül töreni öncesinde konuşma yapan Aziziye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu, Aziziye ilçesinde sportif ve sosyal faaliyetler ile gençler arasındaki birlikteliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Organizasyonda katkısı olan Büyükşehir ve Aziziye Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Beyoğlu, ilk döneminde Türkiye’nin en genç belediye başkanı unvanını alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın yaptıkları çalışmalarda sürekli olarak destek çıktığını hatırlattı. Gençlik kolları olarak kapısını her çaldıklarında olumlu dönüş yapan Başkan Orhan’ın, Aziziye için büyük kazanç olduğunu söyleyen Beyoğlu, “Aziziye Belediyesi Meclis üyesi olmam hasebiyle de teşriki mesaimiz olan başkanımız Muhammed Cevdet Orhan, vizyonu itibariyle gençlerin taleplerinde inanılmaz bir ilgi gösteriyor. Gençler için yaptığı projeleri satırlara sığdırmak mümkün değil. Son olarak düzenlediğimiz bu turnuvamıza hediyelerin tedarikinde desteklerini esirgemedi. Gençliğin temsilcisi olarak kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

DAL; SPORTİF PROJELERE KAPIMIZ AÇIK

Törende konuşan Spor AŞ Genel Müdürü ve BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, büyükşehir belediyesinin spora verdiği desteklerden bahsetti. Dal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in spora verdiği destekleri anlatmama gerek yok. Üç yıl üst üste şampiyon yaparak Süper lige çıkardığı BB Erzurumspor örneği ile bunu görmek mümkündür. Bunun yanı sıra milyarlarca TL’ye mal olan spor yatırımları ve yapacakları Erzurum’un spor şehri unvanını almasına vesile olmuştur” dedi.

COŞKUN; YEREL YÖNETİMLERİMİZ BOŞ DURMUYOR

Aziziye AK Parti İlçe Başkanı Ensar Coşkun, ise yaptığı konuşmada sportif ve sosyal aktivitelerin önemine değindi. AK Parti ile birlikte gençlerin siyasette edindikleri yer ile birlikte kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerde artışa dikkat çeken Coşkun, “Yerel yönetimlerimiz Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’da da gençler için proje geliştirip, gençlerin istifadesine sunmaktadırlar. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

ÖZ; AK GENÇLİK EMİN ADIMLARLA GELİYOR

AK parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ise AK Parti olarak her daim bu tür organizasyonlara verdikleri desteği hatırlattı. Öz, İl ve ilçe gençlik kolları yönetimlerinin sürekli olarak gençlerin ihtiyacı olan aktiviteler düzenleyerek ‘Sağlam Kafa sağlam vücutta bulunur’ prensibini ilke edindiğini söyledi. ‘Gençliğimiz geleceğe emin adımlarla bakmamızı sağlıyor’ diyerek AK Parti gençliğine övgüler yağdıran Başkan Öz, “Sürekli olarak gençler ile istişarelerimizde böylesi organizasyonlara destek vereceğimizi onlara hatırlatıyoruz. Kahvehaneleri dolduran gençlik bizleri üzüyor. Aziziye Belediye Başkanımızın bu anlamda gençlere fazlasıyla destek verdiklerini müşahede ediyoruz. Bundan sonda bu desteklerinin devam edeceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ORHAN; GENÇLERİMİZ İÇİN HER PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ

Dereceye giren üç futbol takımına ödülleri Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti Aziziye Gençlik Kolları İlçe Başkanı Haluk Ziya Beyoğlu tarafından verildi. Birinci takımda her bir kişiye gram altın ikinci ve üçüncü takıma forma ile birlikte her takıma kupaları verildi. Tamamı Aziziye Belediyesi sponsorluğunda yapılan turnuvanın ödül töreninde konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçesinde yapılan sportif aktivitelerin yoğunluğuna değindi. Son yıllarda artan spor yatırımları ile dikkat çeken Aziziye’nin şehrülemini olarak destek ve yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Orhan, “ERASMUS Programları ile yurtdışına gönderdiğimiz gençlerimize eğitimlerine büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bununla birlikte öğrenci yurtlarının en fazla bulunduğu ilçe olarak yoğun bir genç nüfusa hitap ediyoruz. Bu da bizi genç projelerde sorumlu kılıyor. Hal böyle olunca projelerimizin çoğunluğunda gençlerimizin de memnuniyetlerini esas alıyoruz” diye konuştu.

