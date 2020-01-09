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Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatiline hazır

İHA

Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatili için hazırlıklar tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi sömestir tatiline hazır

Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatili için hazırlıklar tamamlandı.
20192020 eğitim öğretim dönemi yarı yıl tatiline az bir zaman kala kayakseverlerin ilk tercihi Palandöken Kayak Merkezi oldu. Sömestir tatili öncesi rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC’den olmak üzere rezervasyonlar yaşandığını söyledi. Akça, yılbaşı tatilinde Palandöken’i tercih eden İranlıların Nevruz Bayramı'nda da Palandöken Kayak Merkezi'ne rezervasyon yaptıklarını söyledi. İran ile ABD arasındaki gelişmelerin henüz kendilerine yansımadığını ifade eden Akça, özellikle Nevruz Bayramı süresince İran’dan da yoğun bir turistin Erzurum’a gelmesini beklediklerini dile getirdi. Akça, Palandöken’de kar kalınlığının 80 santimetreyi aştığını belirtti.

ERZURUM

09 Ocak 2020 Perşembe

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