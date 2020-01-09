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Burnunuzun dışı bozuksa içi de sorunludur

İHA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Zeliha Kapusuz Gencer, sağlıklı nefes almanın çok önemli bir konu olduğunu belirterek. "Burnun dışı bozuksa, içi de bozuktur.Dışarıdan görünen bir eğrilik içerideki bir tıkanıklığın devamı olabilir" dedi.

Burnunuzun dışı bozuksa içi de sorunludur

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Zeliha Kapusuz Gencer, sağlıklı nefes almanın çok önemli bir konu olduğunu belirterek. “Burnun dışı bozuksa, içi de bozuktur.Dışarıdan görünen bir eğrilik içerideki bir tıkanıklığın devamı olabilir” dedi.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Zeliha Kapusuz Gencer, sağlıklı nefes alabilmemiz burnumuzu doğru şekilde kullanmamız gerektiğini anlatarak, “Sağlıklı nefes alamadığımızda öncelikle üst solunum yolu enfeksiyonu sinüzit, farenjit ortaya çıkar ilerleyen dönemlerde de kalp ve akciğerlerimiz dahi etkilenir. Burnumuza dışarıdan baktığımızda eğer dış kısım bozukluğu varsa genellikle iç kısmında da bozukluk vardır.Dışarıdan görünen eğrilik içeriden görülen eğriliğin devamı olabilir. Bu durumda burun dışı yada içinin tek düzeltilmesi sağlıklı nefes için yeterli değildir. Her ikisininde düzeltilmesi gereklidir” diye konuştu.
Burun dış kısmın düzeltilmesinin estetik bir ameliyat olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Zeliha Kapusuz Gencer, “Estetik ameliyatlarda güzellik adına yapılan yanlışlar vardır. Bazen hastalarımız illede küçük bir burun olsun isterler ama küçük burun yeterli nefes almamızı sağlayamayabilir. Yada çok fazla kalkık olan bir burun burundaki normal yapının ve hava girişinin etkilenmesine bağlı nefes alma sorunlarına yol açabilir.Böylelikle doğal olmayan burunlarla karşılaşıyoruz. Yüzümüzün ortasına bırakılmış bir çiçek düşünün ama görevlerini yerine getirmiyor. Tamam güzel olmalı ama yalnız güzellik yeterli değildir. Yalnız güzel olup nefes alamayan burunları bile bile kimse istemez. Belli bir süre sonra başka problemlere neden olacaktır.
Tabi görüntüde çenenin etkisini de unutmamak lazım çenenin önde yada geride olması burun ne kadar güzel olsa da algısal yanılsamalara sebep olacaktır.” şeklinde konuştu.

ERZURUM

09 Ocak 2020 Perşembe

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